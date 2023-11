Hangover hair, i capelli spettinati di tendenza sui social

Tra le tendenze beauty più diffuse e virali sui social c’è quella dell’hangover hair. L’espressione fa riferimento ai capelli spettinati, ma chic, come quelli, per esempio, che sfoggiava Brigitte Bardot in alcuni suoi film degli anni ’60 o quelli di Kate Moss e Johnny Depp – all’epoca, tra l’altro, fidanzati – sui red carpet degli anni ’90.

Significato

In tempi più recenti l’hangover hair si è visto anche in alcuni videoclip musicali, come quello di Beyoncé per il brano ‘Flawless’ in cui l’artista afferma con ironia e leggerezza: “Mi sono svegliata così”, ossia con una testa disordinata, che rappresenta indipendenza e sicurezza in se stesse, lontano dai canoni estetici legati a una ricerca ossessiva e maniacale di una perfezione che non esiste e che leva spontaneità e autenticità. Sulle passerelle, da poco, ha sfilato così la top model Gigi Hadid. Si tratta di un modo di presentarsi agli altri, pratico e naturale, che tiene conto anche del fatto che nelle vite contemporanee si ha sempre meno tempo da dedicare a ciò che conta davvero. E passare ore e ore davanti allo specchio per farsi belle secondo l’idea del secolo scorso – il diktat del mai un capello fuori posto – è, per alcune persone, anacronistica e poco aderente alle esigenze attuali.

Come fare l’hangover hair

A dispetto del nome che sembra suggerire notti all’insegna della baldoria e della trasgressione, l’hangover hair, dunque, fa soprattutto riferimento a poca fatica e tanta libertà. Ma come si può ottenere questa acconciatura spettinata, ma con un tocco chic? Si può cominciare, per esempio, applicando uno spray volumizzante o una mousse sui capelli leggermente umidi, distribuendo il prodotto in modo uniforme. I capelli andrebbero fatti asciugare al naturale o – nei mesi più freddi e umidi – usando un diffusore e lavorando alcune ciocche con le dita. Se si vuole comunque un effetto più definito e strutturato, alla fine si può dare qualche colpo di piastra o una passata, in alcuni punti casuali, con un ferro arricciacapelli. L’importante, però, è che l’immagine finale sia naturale, giocosa e sbarazzina, non patinata e senza fronzoli. Si può anche aggiungere un po’ di spray con acqua di mare o comunque un prodotto con una componente salina per dare più movimento, vivacità e freschezza.