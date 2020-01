Milano, 10 gennaio 2020 - Di sicuro fa impressione rivederlo qui, a due passi dal suo regno, dal luogo da cui è iniziata la sua scalata al potere. Eppure Craxi oggi è proprio qui, nel centro di Milano. Grazie, è vero, "all’incredibile trasformazione di Pierfrancesco Favino", come dicono – rapiti e stupefatti – i primi spettatori del film di Gianni Amelio. Sono venuti a vederlo per curiosità, per rincorrere l’attualità della “pellicola del momento”, alcuni per rimpiangere, altri per ricordare una figura divenuta mitica.

Nella Sala Tre del “The Space cinema” in via Santa Radegonda, in pieno centro, ieri pomeriggio gli occhi e la mente erano tutti per lui: Bettino Craxi, protagonista del film Hammamet. Gli uffici di Craxi erano proprio a due passi da qui, al quarto piano di piazza Duomo 19. Furono abbandonati durante i processi di Tangentopoli nei primi anni Novanta e poi i locali tornarono al Comune, il proprietario che un anno fa ha deciso di cederli per metterli a reddito. Stanze con vista Madonnina i cui muri hanno ascoltato di tutto. Un effetto strano pensare a quei locali, in alto, e ritrovare Bettino nel buio di una sala sotterranea al cinema.

Nessuno fiata durante il film, ma le parole escono spontanee già durante l’intervallo: "Sono venuto a vedere il film perché volevo capire cosa avrebbero ricordato di Craxi. Un personaggio pieno di luci e di ombre, e il film mi sembra che sia equilibrato", dice Roberto Menozzi, disoccupato, 57 anni. Uno che per il primo socialista diventato presidente del Consiglio, al centro delle inchieste di Mani pulite negli anni Novanta, che subì due condanne definitive per corruzione e finanziamento illecito al Psi, ha solo belle parole: "Il miglior presidente del Consiglio che abbiamo avuto dal Dopoguerra a oggi", scandisce senza alcun timore di essere smentito. "La fine che ha fatto mi ha lasciato l’amaro in bocca", aggiunge.

Craxi morì ad Hammamet, in Tunisia, il 19 gennaio del 2000. Vent’anni fa esatti. Il film racconta i sei mesi precedenti. Che effetto fa vederlo oggi sul grande schermo? Perché puntare i riflettori su di lui, ora? "Lo hanno accusato di essere un criminale, ma tutto il sistema era criminale. È stato un capro espiatorio". E dopo di lui? "Il sistema ha legalizzato le tangenti, chiamandole consulenze. Questo film è attualissimo". Abito elegante, cravatta, un giovane si avvicina e parla. Luca ha 27 anni e fa il manager. "Fin da piccolo – premette – sono stato appassionato della storia d’Italia e, purtroppo, quasi mai gli anni Novanta si studiano a scuola". Perché è qui, oggi? "Io sono nato nel pieno di Mani pulite e vorrei capire di più su questo personaggio pubblico che è morto quando io ero ancora bambino".

Invece c’è, tra il pubblico in platea al cinema, chi Craxi lo ha sentito parlare ai comizi, e ne era affascinato: "Io penso che un personaggio così non morirà mai. È stato uno dei più grandi statisti italiani. È stato rimosso negli ultimi vent’anni e io penso che sia giusto riportarlo alla ribalta", dice Antonella, 52 anni, produttrice televisiva.

Sono fan di Bettino anche Iole, 80 anni, ex insegnante di italiano, latino e greco al liceo, e la sorella Giovanna, di 80, ex maestra. Per vedere il film Iole ha sfidato le temperature rigide e gli acciacchi dell’età. "Ho vissuto quegli anni, mi ricordo tutto. Non è stato un ladro, ha subìto l’invidia degli altri: avversari ma anche compagni di partito. I finanziamenti illeciti c’erano per tutti ma è stato lui a rimetterci. Io continuo ad ammirarlo, anche perché somigliava a mio marito".

Ma "chi non ha vissuto quegli anni – continua Nicola Croce, giornalaio, 55 anni, che ha visto il film al cinema milanese Orfeo – rischia di uscire dalla sala “innocentista”. E non parlo solo pensando a Craxi, una figura controversa, sicuramente un politico di statura se paragonato a quelli di oggi che sono di minore spessore, ma di tutta la classe politica di allora. Nessuno era immune. Io sono del parere “tolleranza zero” per i corrotti, tutti. Allora si sarebbe dovuto fare così. Forse, poi, la situazione politica non sarebbe peggiorata. E io dico che ha senso un film su Craxi perché quel periodo storico della nostra politica non è stato affrontato abbastanza. Potrebbe aiutarci anche oggi".