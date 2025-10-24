Halloween, gli eventi. Divertimento e mistero. Pronti al... ’brivido’?

di Federica PacellaMaschere, zucche e ragnatele: tutti ’pazzi’ per Halloween. Da festa importata a tradizione ormai consolidata, per la notte del 31 ottobre tanti lombardi addobbano le case in attesa che bimbi e adolescenti bussino alla porta al suon di ‘dolcetto o scherzetto’.

Accanto a questo rituale che esorcizza le paure attraverso decorazioni e travestimenti, sono tantissimi anche gli appuntamenti che animano città, musei, castelli, parchi divertimento. Guardiamo dunque alcune tra le tantissime iniziative organizzate in Lombardia.

A Milano, al Museo nazionale ‘Leonardo Da Vinci’ l’1 e 2 novembre ci si potrà divertire tra pozioni spaventose e zucche da affresco; a Brescia, il Museo di Santa Giulia si trasforma per il ‘Día de los Muertos’, dal 26 ottobre al 2 novembre, con laboratori e una spaventosa escape room ispirata alla tradizione messicana.

A Bergamo, la sera del 31 ottobre il Museo delle Storie apre le porte del Convento di San Francesco con ‘Un convento da paura’, visita tra racconti e leggende della città medievale. Tra le esperienze più suggestive, le passeggiate notturne: a Cremona, Dark Cremona Halloween Edition invita a esplorare il lato più misterioso della città con una visita guidata tra storie e leggende (il biglietto è a sostegno di Avis), mentre a Mantova la notte del 31 ottobre sarà un viaggio tra miti e presenze antiche, tra piazze e cortili.

Non mancano gli appuntamenti con la musica: a Milano, gli amanti del brivido potranno assistere al concerto Candlelight Halloween, con le colonne sonore più celebri dei film horror reinterpretate a lume di candela (auditorium San Fedele, 2 novembre), mentre i club della città si preparano a serate a tema dark, tra maschere, dj set e scenografie da paura.

Per le famiglie, una tappa sono i villaggi delle zucche, come quello dell’Agricola delle Meraviglie Steflor di Vimodrone (Milano), il villaggio al Castello di Malpaga a Cavernago (Bergamo), e a San Martino Siccomario (Pavia, PuraVidaFarm).

Tra gli altri eventi da segnare in agenda, la discesa nella Miniera Marzoli di Pezzaze (Brescia) il 31 ottobre, con un viaggio sotterraneo tra cunicoli ‘infestati’ da oscure presenze. A Varese, inoltre, Villa Panza propone dal 31 ottobre al 2 novembre un percorso per bambini e famiglie tra luci, ombre e colori, alla scoperta di come la luce possa trasformare gli spazi e creare mondi incantati.

E poi non mancano le notti ‘horror’ nei parchi divertimento: fino al 2 novembre, Gardaland e Leolandia si ‘vestono’ di nero e arancione, per serate da brividi. Saranno ben cinque gli artisti che si esibiranno live da Gardaland il 31: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso. Streghette e scheletri faranno da scenografia anche al Lake Como Adventure Park, per la Festa di Halloween; horror night anche ad Acquaworld di Concorrezzo (Monza), dove venerdì 31 dalle 21 sino a mezzanotte spazio alla musica con un DJ set.

Spectraculum, horror show, circus, dance, acrobatic and physical theatre poi sul palco del teatro della Quattordicesima con quattro date, il 31 ottobre alle 21, il 1° novembre alle 16.30 e 21 e il 2 novembre alle 16.30.