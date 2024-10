Halloween: e festa sia. Parate di zombie e scheletri colorati

Halloween segna l’inizio di un weekend ricco di eventi e appuntamenti imperdibili. Le feste da brividi si moltiplicano, i travestimenti per grandi e piccini sono d’obbligo e i dolcetti (e gli scherzetti) non mancano di certo. Se siete alla ricerca di un’ispirazione per festeggiare ecco alcune idee davvero speciali.

Gardaland Magic Halloween fino al 3 novembre animerà il parco con attrazioni,street animation, dolcetti e spettacoli per tutte le età. Da non perdere, ’Welcome to Halloween’, il rinnovato show di apertura interpretato da simpatici scheletri colorati, lo spettacolo ’Anubis. Il Signore dei Morti’, ambientato nell’aldilà egizio, i ’Venerdì da paura’, con due Scary Zone infestate da zombie e la novità 2024 ’Wreckage – The Horror Experience’, un inedito percorso nella semioscurità ad alto tasso di adrenalina sullo sfondo di una stazione spaziale disastrosamente precipitata sulla Terra. Il 31 ottobre, in scena il Gardaland Halloween Party con DJ set, performance live (Benji & Fede, Coma_Cose e Fred De Palma) e spettacolo pirotecnico.

A Leolandia, l’appuntamento è con HalLEOween, oltre 200mila metri quadri giostre, attrazioni, magie e spettacoli live. Il 31 ottobre, un’intera giornata dedicata ai festeggiamenti con

grandi e piccini che daranno vita a un super spettacolo finale di fuochi d’artificio. Per la prima volta interattivo, comandato dalle bacchette magiche colorate dei bambini.

Cinecittà World, presenta ’Ottobre da paura’, la festa di Halloween più grande d’Italia, con 17 attrazioni a tema, tra cui U571 Escape, la prima escape

room ambientata in un vero sommergibile della Seconda Guerra Mondiale e la possibilità di assistere al proprio funerale, organizzato nei minimi dettagli, da vivi. Il brivido raggiunge il culmine nelle Halloween Nights del 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre con sette padiglioni musicali e stage, feste in maschera, cene a tema, concerti (Gemitaiz, Noyz Narcos e altre star) e DJ set fino al mattino. E per più piccoli a Roma World c’è la fattoria delle zucche.

Grand Tour Italia, il parco bolognese che celebra la biodiversità culturale e gastronomica delle venti regioni italiane, si trasforma per tutto il mese in un luogo magico e spaventoso per accogliere famiglie e bambini con una serie di eventi dedicati a Halloween. ’Dolcetto o scherzetto’, percorsi con zombie, rassegna di film horror e laboratori di intaglio delle zucche faranno da cornice al momento clou dei festeggiamenti, il 31 ottobre, con la Zombie Walk, spettacolare parata di zombie a luci soffuse.

Hard Rock Cafe celebra Halloween con eventi speciali dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. I suoi tre locali iconici di Firenze, Roma e Venezia a ottobre si vestono con un’atmosfera che allea mistero e divertimento accogliendo spettacoli, giochi e menu esclusivi a tema per colazioni e merende da brivido.

Infine, Montelupone, antico borgo medioevale in provincia di Macerata, dal 31 ottobre al 4 novembre, ospita l’Halloween Mystery Fest, il primo festival storico di Halloween, con tre spettacoli giochi e tanta musica.