Halloween da... paura!. Zucche, luci, maschere. Divertimento e mistero

di Lisa CiardiZucche, streghe e magie per Halloween, tanti gli eventi in Toscana. Guardiamo alcune tra le tantissime iniziative. Già domani e domenica, all’Ippodromo del Visarno di Firenze torna il Festival delle Streghe, tra spettacoli, conferenze, laboratori per bambini, e mercatini tematici. E tantissimi ospiti.

Sempre a Firenze, ma venerdì 31, il Museo Stibbert organizza (ore 19-22) la serata Knights in the Night: un’apertura notturna con allestimento a tema in collaborazione con l’associazione Accidia Cosplay. I bambini che riusciranno a trovare l’uscita dal ’museo infestato’ riceveranno come ricompensa un doblone dal ’tesoro dei fantasmi’. A Campi Bisenzio, il parco di Villa Montalvo si è già trasformato nella ’capitale delle zucche’ (dal 27 settembre al 2 novembre, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 20) offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva fra sculture, esposizioni e attività divertenti per tutte le età. Per gli amanti della nightlife, sempre a Firenze, il Lattexplus Festival 2025 propone un appuntamento dal forte impatto sonoro e visivo alla Stazione Leopolda. La line-up registra un equilibrio tra nomi di culto, come i Modeselektor, e nuove espressioni della scena elettronica europea, quali Ogazón, con l’apertura affidata a Slow Sound System.

Notte scatenata di maschere e note anche a La Limonaia Strozzi (ore 23.45) con Isla Bonita, a Vivido, mentre Borgo Saccardi (Bagno a Ripoli) ospiterà apericena, cena e dopocena. In provincia di Prato, per gli amanti del brivido, ecco la serata a tema nella Villa Medicea dei Cento Camini di Artimino (Carmignano). Dalle 20.30 Dinner Show con performer dal vivo e, dalle 23.30, dj set e musica.

Passando a Lucca, la Villa Reale di Marlia ospiterà l’ormai noto Halloween Celebration Carnival, che ogni anno trasforma il parco dello storico edificio in un grande teatro a cielo aperto con centinaia di artisti, scenografie luminose e spettacoli itineranti. Quest’anno tra l’altro il Carnival si tinge di nuove suggestioni con il tema Stranger Things, ispirato alla celebre serie Netflix. Poco lontano, ecco la trentesima edizione della festa di Halloween di Borgo a Mozzano, la più grande d’Italia a ingresso libero, fra laboratori, musica dal vivo, mostre e dj set. E in tema gastronomico, il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort&Spa di Castelvecchio Pascoli (LU) si prepara a celebrare la stagione con due appuntamenti speciali: due menu’ tematici al ristorante La Veranda, uno dedicato ad Halloween e l’altro al Thanksgiving.

Alla Tenuta Torciano, vicino a San Gimignano (Siena), si prepara una cena in cantina tra maschere e degustazioni di vino. Passando alla provincia di Pisa, il centro storico di Lorenzana si trasformerà, dalle 18, nei ’Vicoli del terrore’, con strade e piazze invase da mostri, zombie e streghe, ma anche punti di ristoro e street food. A Vicopisano tornerà quindi Vico Halloween, con animazioni e giochi per bambini già dalle 15.30. A Vicarello (Livorno) dalle 19 alle 24, l’area feste ospiterà Vicarelloween, con spettacoli di fuoco, illusionismo, magia, falconeria e mercatini.

A Monte San Savino (Ar), da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, il centro storico ospiterà la seconda edizione de ’La Città di Halloween - Samhain, le vere origini’, con capodanno celtico, mercatini e animazioni.