Halloween, costumi e trucchi per bambini. Dalle streghe agli zombie: ecco i migliori

Roma, 27 ottobre 2023 – Mascherarsi ad Halloween fa parte di una tradizione che ha origini storiche e culturali, ma è anche un modo divertente e creativo per celebrare la festa, esprimere la propria individualità. Gli spunti non mancano, anche per costumi non per forza costosi, da fare in casa con quello che si ha nel proprio armadio o nel guardaroba di parenti e amici.

Costumi Halloween (iStock Photo)

Costumi

Fantasmi. Si possono prendere delle vecchie lenzuola bianche, da mettersi addosso avendo cura di tagliare due buchi per la visuale. Altri effetti horror possono essere ottenuti con un trucco sugli occhi cupo e d’impatto. Streghe e stregoni. Sono un classico intramontabile. Bastano abiti neri, magari rifiniti di dettagli viola o verdi, cappelli a punta e bacchette magiche. Vampiri e vampiresse. Anche questo è un travestimento relativamente semplice da ottenere. Sono sufficienti un mantello nero e dei denti a punta. Un punto forte è rappresentato dal make up vampiresco con una base per il viso molto pallida e labbra rosso sangue. Zombie. Si possono prendere abiti vecchi e strappati, sporcati con gesso e spray o vernice sui toni del rosso cupo, sbizzarrendosi con un trucco spaventoso. Scheletri. Ecco un altro evergreen che non passa mai di moda per Halloween. In alternativa ai costumi già pronti, si possono utilizzare una T-shirt, un maglione e un paio di pantaloni neri con del tessuto bianco cucito sopra o disegni fatti con colori fluo per rappresentare delle finte ossa in rilievo. Cibo spaventoso. Negli ultimi anni si sono viste anche sui social alcune persone travestite da zucche marce o da barattolo di ketchup. Personaggi. Ci si può ispirare anche ad alcune figure a tema dell’immaginario collettivo, da Jack lo Squartatore a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, da Frankenstein a Beetlejuice, da supereroi Marvel – scelti tra quelli più mostruosi – ai membri della Famiglia Addams, tornata alla ribalta con la fortunata e recente serie di Netflix ‘Mercoledì’.

Trucco e parrucco

Se si desidera indossare solo un semplice abito o completo nero, ma non si vuole rinunciare a un tocco di creatività, si può puntare su make-up ed hairstyling. Si può usare una base bianca o molto chiara per uniformare la pelle del viso. Si possono usare matite, ombretti e eyeliner neri, viola, verdi, arancioni. Sulle labbra si possono applicare rossetti rosso scuro o nero, arancione, verde, blu, viola scuro o prugna, bianco o argento.

Per un look estremo, per esempio, si può usare un rossetto nero come base e aggiungere dettagli speciali con altri colori, come il rosso per creare bocca sanguinante o il bianco per creare cicatrici o altri dettagli che evocano mostri o scheletri. Per far durare il trucco più a lungo, si può dare una leggera spruzzata finale di spray fissante.

Per i capelli, la pettinatura che si sceglie dipende dal travestimento e dall’effetto che si vuole ottenere. Ci si può divertire a mettere parrucche e accessori particolari. Ma anche se si ha poco tempo, basta scompigliare i capelli con un po’ di lacca, cera o gel o usare uno spray colorato che si può poi eliminare facilmente con un paio di lavaggi.

