Halloween, che feste!. Concerti, fatine, giochi. Divertimento e mistero

di Amalia ApicellaPercorsi horror, scenografie immersive, castelli ’stregati’. L’Emilia-Romagna si prepara a vivere la notte del 31 ottobre con una lunga lista di proposte. Guardiamo dunque alcune tra le tantissime iniziative.

Protagonista a teatro, amatissima dai più piccoli, sarà Lucilla, la Fatina del Sole, che con oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube porta nei teatri lo spettacolo ‘Halloween con Lucilla’. Due le tappe regionali: il 31 ottobre al Teatro delle Celebrazioni di Bologna e il primo novembre al Politeama di Piacenza.

A Grand Tour Italia (Bologna), i più coraggiosi potranno affrontare un percorso da brividi con attori dal vivo, luci inquietanti e scenografie immersive (aperto anche ai bambini dai 4 anni, se accompagnati). I più piccoli potranno divertirsi con iniziative su misura: nel parco delle zucche ne sceglieranno e intaglieranno una; con ‘Dolcetto o scherzetto’ andranno a caccia di caramelle; con il ‘Pentolone magico’ aiuteranno una strega in una divertente caccia al tesoro, mentre durante la ‘Notte stregata’ a Zuccaland vivranno una fiaba tra misteri, giochi e musica insieme alla strega Zucchetta; immancabile anche la suggestiva Zombie Walk.

Moltissimi sono poi gli eventi per adulti. Sotto le torri, la festa esplode in mille forme: all’Unipol Arena si terrà il ‘Random - Halloween Party’, party in maschera dove l’unica regola è vestirsi ‘a caso’; al Dumbo andrà in scena il coloratissimo ‘Día de Muertos’, ispirato alla tradizione messicana, con musica dal vivo e dj-set fino a notte fonda. Gli amanti del teatro e del mistero potranno visitare anche la mostra ’Vampiri’ a Palazzo Pallavicini (aperta fino al 18 gennaio).

A Imola torna il Festival di Halloween più grande d’Europa, con oltre 150 artisti (da Fabri Fibra a Gabry Ponte e Anna Pepe), dodici palchi e un’infinità di spettacoli, concerti e performance. A Ferrara Expo, 25mila metri quadrati vengono trasformati in un gigantesco scenario horror, dove la musica di tanti artisti, tra cui Gemitaiz, Shiva e Tony boy, gli effetti speciali e le scenografie a tema promettono un’esperienza da ricordare.

San Mauro Pascoli riscopre la ‘Festa dei morti’ con percorsi per grandi e piccoli di Teatro degli Scartafacci, Parco Poesia Pascoli, Atlantide e Biblioteca Comunale. Mentre a Cervia, fino al 2 novembre, ci sono mercatini, spettacoli e divertimenti a tema Halloween. Il Castello di Contignaco, sulle prime colline del territorio di Salsomaggiore Terme si trasforma in castello ’infernale’; la proposta include giochi a enigmi ispirati alla Commedia dantesca, con Escape Castle: cacce al tesoro per famiglie e degustazioni guidate dai personaggi dell’Inferno dantesco.

I parchi divertimento della Riviera di Rimini si trasformano con allestimenti e scenografie da paura, intrattenimento e spettacoli da brivido. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta, quel che è certo è che la sorpresa sarà da... urlo.