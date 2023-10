Halloween 2023, da Paris Hilton a Cindy Crawford: i costumi scelti dalle star di Hollywood

Roma, 30 ottobre 2023 - Le star di Hollywood tra party esclusivi ed eventi a tema, come vuole la tradizione, hanno iniziato a festeggiare in anticipo la notte di Halloween 2023. Tante le celebrità che, passando da una festa all’altra, condividono sui social i loro look, tra cui Adele che ha indossato un abito nero lungo fino al pavimento vestendosi come Morticia Addams della commedia dark per famiglie "La famiglia Addams". La cantante pop britannica di "Easy on Me", con tanto di parrucca liscia corvina, trucco ispirato e i suoi abiti Addams, è persino salita sul palco per il suo concerto a Las Vegas. I fan hanno molto apprezzato lo show, e i video della serata sono diventati virali.

La parola chiave è travestirsi, divertirsi ad interpretare personaggi di film iconici, indimenticabili, ma anche indossare una semplice t-shirt di Misfits la serie televisiva circondandosi da personaggi coperti da maschere spaventose come ha scelto di fare la cantautrice statunitense Billie Eilish.

Non mancano i travestimenti di coppia. Se Cindy Crawford e il marito Rande Gerber, insieme, hanno vestito i panni degli indimenticabili Sandy e Danny di Grease, la neo coppia formata da Zoë Kravitz e Channing Tatum, ha scelto di interpretare i personaggi terrificanti di Rosemary's baby, in omaggio al famoso film di Roman Polanski. Mentre Megan Fox e Machine Gun Kelly, hanno evocato i personaggi di una delle pellicole più amate di Quentin Tarantino, Kill Bill.

Imprevedibile Vanessa Hudgens, fidanzata con il giocatore di baseball Cole Tucker, che ha festeggiato Halloween con uno addio al nubilato decisamente spettrale. La star di "High School Musical" ha condiviso le foto del suo fine settimana ad Aspen, in Colorado, inclusa una serata a tema horror in cui l'attrice indossa un abito di pizzo chiaro e velo abbinato con un cuore cucito in mezzo le iniziali dei futuri sposi.

L’applauso va a Paris Hilton, che ha reso omaggio all’amica Britney Spears con il costume ispirato a leggendario video di Toxic, scrivendo sul suo profilo Instagram: “Icons supporting icons”.