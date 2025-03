Gwyneth Paltrow e Meghan Markle amiche nonostante i social

Roma, 27 marzo 2025 - Come mettere a tacere la fake news in due mosse. Spassosa gag di Gwyneth Paltrow sui social per smontare le voci di un suo litigio con Meghan Markle, duchessa di Sussex.

Ma iniziamo dal presunto scontro tra le due, montato sul web dall'uscita di "With Love, Meghan" con il lancio del brand Markle As Ever, con cui la duchessa potrà monetizzare i suoi consigli e che, secondo i fan, l'ha messa in competizione con un'altra imprenditrice nel mondo del lifestyle, Gwyneth Paltrow, seguitissima con il suo "Goop".

A questo si è aggiunto anche l'umorismo dell'attrice che si è presentata in pigiama nella sua cucina e si è cimentata ai fornelli in un breakfast con uova e bacon sui social, sembrando però a molti fan un suo modo di scimmiottare il programma della Markle, anche per la canzone usata nel collegamento.

Meghan Markle e Gwyneth Paltrow insieme nella cucina dell'attrice

Gwyneth prima ha smentito la rivalità in una intervista a Vanity Fair: "Conosco Meghan, ma non benissimo", spiegando che nonostante il suo brand 'Goop' sia competitor del marchio della Markle, "credo ci sia sempre posto per tutti". Aggiungendo però una frecciatina: "Magari riuscirò a scavalcare le misure di sicurezza e le porterò un mio tortino".

Infine sulle storie di Instagram ieri la sorpresa per fan e detrattori: la Paltrow si è presentata ancora in pigiama nella sua cucina decisa a fare chiarezza, a suo modo, sulla presunta lite. E lo ha fatto sfruttando la domanda di un fan: "Stai capendo la storia del presunto litigio tra te e Meghan Markle di cui si parla sui social?". "Assolutamente no" ha risposto l'attrice, "sinceramente non capisco niente di tutto questo" ha rimarcato rivolgendosi a qualcuno che non era ripreso. Poi la telecamera ha inquadrato Meghan che alzava le mani come a dire "non lo so", mentre mangiava un pezzo di torta trattenendo il sorriso.