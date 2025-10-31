Gusto, cibo e... tartufo. Tre giorni di buona tavola

Tre giorni di gusto, buon cibo e naturalmente tartufo. La piccola frazione di La Serra di San Miniato, comune capoluogo del tartufo, è pronta per dare il via alla 18ª Sagra del Tartufo Bianco Sanminiatese. Da oggi fino a domenica, nel padiglione del Circolo Arci in via Maremmana. Una tre giorni, organizzata dal Circolo La Serra con il patrocinio del Comune di San Miniato e il supporto della Fondazione San Miniato Promozione (Smp), immancabile per tutti gli amanti della buona tavola, dei sapori autentici e del tartufo bianco sanminiatese: vera star e protagonista della tre giorni di sagra.

"Grazie a quello che il circolo fa da 18 anni - commenta Gabriella Tessieri, direttrice operativa Fondazione Smp - questo appuntamento della stagione del bianco è uno dei più attesi: è una grande squadra che funziona e questo è dimostrato anche dal nuovo circolo, inaugurato di recente e anche grazie agli eventi dedicati al tartufo".

L’appuntamento di stasera è fissato per l’ora di cena, alle 20, nel padiglione coperto del Circolo Arci, dove il menù proporrà piatti tipici della tradizione toscana e specialità tra cui spiccano i celebri tagliolini al tartufo serviti nella stagnola, le lasagne al tartufo bianco e le uova arricchite con scaglie di tartufo. La tavola sarà imbandita anche domani per la cena, sempre dalle 20, e domenica con il pranzo alle 12. E per chi teme le temperature sempre più invernali, il padiglione del circolo è coperto e riscaldato: una location confortevole e accogliente, perfetta anche nelle giornate più rigide o piovose. La manifestazione sarà un omaggio al tartufo bianco di San Miniato, autentico tesoro del territorio conosciuto e apprezzato in tutta Italia e non solo, del quale se ne potranno gustare i deliziosi prodotti a un mese dall’apertura della stagione, quando le pepite della terra stanno toccando il culmine della loro fragranza e qualità.

"Sono felice di esser stato all’epoca fra i promotori di questa sagra che oggi è diventata una garanzia, con una cucina di livello altissimo - le parole soddisfatte di Luca Fontanelli di Gazzarrini Tartufi - . Per quanto riguarda la stagione del tartufo bianco la qualità è già ottima: ci aspettiamo che con l’abbassamento delle temperature possa aumentare anche la quantità".

Ma la sagra non è soltanto pranzi e cene, visto che ci sarà spazio anche per stand con prodotti locali, golose prelibatezze e naturalmente l’aroma inconfondibile del tartufo bianco. Per i più curiosi, non solo della tavola, sarà presente un mercatino con oggettistica di artigianato e fai da te. Per ogni info e prenotazioni, contattare il numero 339.1639542.

Mario Ferrari