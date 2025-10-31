Gusto, cibo e... tartufo. Tre giorni di buona tavola

Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
Sinner ParigiBoccia SangiulianoSeparazione carriere giudiciSpalletti alla JuveMeteo Halloween
31 ott 2025
MARIO ALBERTO FERRARI
Magazine
Tre giorni di gusto, buon cibo e naturalmente tartufo. La piccola frazione di La Serra di San Miniato, comune capoluogo del tartufo, è pronta per dare il via alla 18ª Sagra del Tartufo Bianco Sanminiatese. Da oggi fino a domenica, nel padiglione del Circolo Arci in via Maremmana. Una tre giorni, organizzata dal Circolo La Serra con il patrocinio del Comune di San Miniato e il supporto della Fondazione San Miniato Promozione (Smp), immancabile per tutti gli amanti della buona tavola, dei sapori autentici e del tartufo bianco sanminiatese: vera star e protagonista della tre giorni di sagra.

"Grazie a quello che il circolo fa da 18 anni - commenta Gabriella Tessieri, direttrice operativa Fondazione Smp - questo appuntamento della stagione del bianco è uno dei più attesi: è una grande squadra che funziona e questo è dimostrato anche dal nuovo circolo, inaugurato di recente e anche grazie agli eventi dedicati al tartufo".

L’appuntamento di stasera è fissato per l’ora di cena, alle 20, nel padiglione coperto del Circolo Arci, dove il menù proporrà piatti tipici della tradizione toscana e specialità tra cui spiccano i celebri tagliolini al tartufo serviti nella stagnola, le lasagne al tartufo bianco e le uova arricchite con scaglie di tartufo. La tavola sarà imbandita anche domani per la cena, sempre dalle 20, e domenica con il pranzo alle 12. E per chi teme le temperature sempre più invernali, il padiglione del circolo è coperto e riscaldato: una location confortevole e accogliente, perfetta anche nelle giornate più rigide o piovose. La manifestazione sarà un omaggio al tartufo bianco di San Miniato, autentico tesoro del territorio conosciuto e apprezzato in tutta Italia e non solo, del quale se ne potranno gustare i deliziosi prodotti a un mese dall’apertura della stagione, quando le pepite della terra stanno toccando il culmine della loro fragranza e qualità.

"Sono felice di esser stato all’epoca fra i promotori di questa sagra che oggi è diventata una garanzia, con una cucina di livello altissimo - le parole soddisfatte di Luca Fontanelli di Gazzarrini Tartufi - . Per quanto riguarda la stagione del tartufo bianco la qualità è già ottima: ci aspettiamo che con l’abbassamento delle temperature possa aumentare anche la quantità".

Ma la sagra non è soltanto pranzi e cene, visto che ci sarà spazio anche per stand con prodotti locali, golose prelibatezze e naturalmente l’aroma inconfondibile del tartufo bianco. Per i più curiosi, non solo della tavola, sarà presente un mercatino con oggettistica di artigianato e fai da te. Per ogni info e prenotazioni, contattare il numero 339.1639542.

Mario Ferrari

