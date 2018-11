Parma, 16 novembre 2018 - Svelata la Guida Michelin del 2019. La nuova edizione della "rossa", la 64esima, è stata presentata oggi a Parma, all'Auditorium Paganini, dal direttore della Guida Michelin Italia Sergio Lovrinovich. Una tradizione di viaggi, gusto e sapori che lo scorso anno ha premiato 356 chef e ha riconfermato l'Italia come il secondo Paese al mondo per numero di stellati. La prossima edizione, la 65esima, sarà presentata a Piacenza. La guida del 2019 sarà in vendita da lunedì, mentre l'app è scaricabile da oggi già a partire dalle 14. Sono 29 i ristoranti che diventano 'stellati'. Ma la novità più importante arriva da Senigallia: Mauro Uliassi riceve le tre stelle, portando a 10 gli chef con il massimo del riconoscimento in Italia. Vediamo nel dettaglio quali sono quest'anno i ristoranti e gli chef stellati:

3 STELLE -

10 chef hanno ricevuto tre stelle (rispetto ai 9 del 2018). La novità di quest'anno è lo chef Mauro Uliassi, del ristorante Uliassi di Senigallia.

Questi i magnifici dieci con tre stelle Michelin nella nuova guida, presentata oggi a Parma: Massimiliano Alajmo, Le Calandre a Rubano (Padova); Massimo Bottura, Osteria Francescana a Modena; Chicco Cerea a Brusaporto (Bergamo); Enrico Crippa, piazza Duomo a Alba (Cuneo); Annie Feolde e Riccardo Monco, Enoteca Pinchiorri a Firenze; Norbert Niederkofler , St.Hubertus a San Cassiano (Bolzano); Niko Romito, Reale a Castel di Sangro (L'Aquila); Nadia e Giovanni Santini, Dal Pescatore, a Canneto sull'Oglio (Mantova), Heinz Beck, La Pergola, a Roma.

2 STELLE -

Nessuna novità per le due stelle, che rimangono quelle dell'anno scorso.

1 STELLA -

Confusion Lounge ad Arzachena (Olbia-Tempio). Chef Italo Bassi.

Sapio, Catania. Alessandro Ingiulla.

St George by Heinz Beck a Taormina (Messina), Giovanni Solofra.

Quafiz a Santa Cristina d'Aspromonte, Reggio Calanria. Nino Rossi.

I Due Camini di Borgo Egnazia, Fasano (Brindisi), Domingo Schingaro e Andrea Ribaldone.

Bros' a Lecce. Floriano Pellegrino e Isabella Potì.

Caracol, Bacoli (Napoli). Angelo Carannante

Vitantonio Lombardo, Matera. ​Vitantonio Lombardo

Locanda Severino, Caggiano (Salerno). Giuseppe Misuriello

Casa Iozzia, Vitorchiano (Latina). Lorenzo Iozzia

Danilo Ciavattini, Viterbo. Danilo Ciavattini

Moma, Roma. Andrea Pasqualucci

La Tenda Rossa, Cerbaia (Firenze). Maria Probst e Cristian Santandrea

Al 43. San Gimignano (Siena). Maurizio Bardotti

Giglio. Lucca. Stefano Terigi, Lorenzo Stefanini e Benedetto Rullo​

Abocar Due Cucine. Rimini. Mariano Guardianelli

Harry's Piccolo. Trieste. Alessandro Buffa

Stube Hermitage, Madonna di Campiglio (Trento). Giovanni D'Alitta

In Viaggio, Bolzano, Claudio Melis

Astra, Collepietra (Bolzano). Gregor Eschgfaeller

Degusto Cuisine, San Bonifacio (Verona). Matteo Grandi

12 Apostoli, Verona. Mauro Buffo

Materia, Cernobbio (Como). Davide Caranchini

Sedicesimo Secolo, Orzinuovi (Brescia). Simone Breda

Spazio 7, Torino. Alessandro Mecca

Carignano, Torino. Marco Miglioli

Locanda del Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango (Asti), Enrico Bartolini con Gabriele Boffa

Cannavacciuolo Bistrot Novara, Antonio Cannavacciuolo con Vincenzo Manicone

Cannavacciuolo Bistrot Torino, Torino, Antonio Cannavacciuolo con Nicola Somma

PERDONO UNA STELLA - Questo l'elenco dei ristoranti che hanno perso una stella rispetto allo scorso anno. Stazione di Posta, Roma. Antica Osteria del Camelì, Ambivere (BG). La Conchiglia, Arma di Taggia (IM). San Giorgio, Cervo (IM). Emillo, Fermo (FM). Ilario Vinciguerra, Gallarate (VA). La Clusaz, Gignod (AO). Castel Fragsburg, Frieberg, Merano (BZ). Armani, Milano. Magnolla, Roma. Dopolavoro, Venezia.

In questa edizione sono moltissimi i giovani chef che hanno ricervuto la tanto ambita stella. 15 i ragazzi tra i 20 e i 35 anni che hanno ricevuto il premio. Tutti professionisti, giovani ma con una già grande esperienza culinaria in Italia e nel mondo.Tra le maggiori novità di questa edizione la nascita del premio speciale "Passion for Wine", andata alla Locanda Devetak, (San Michele del Carso, Gorizia). Il riconoscimento è stato consegnato dal Consorzio Vino Brunello di Montalcino. Tra i premi speciali, "Servizio di Sala", consegnato da Coppini Arte Olearia a Casa Perbellini (Verona). Poi anche "Qualità nel tempo", andato a La Bottega Del 30, (Castelnuovo Berardenga, Siena). L'ultimo premio speciale, il "Giovane chef", è stato consegnato a Emanuele Petrosino de I Portici di Bologna.