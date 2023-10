Guerri il rivoluzionario: "La Storia? È donna"

Jannello

La storia del mondo in una parola?

"Entusiasmante".

Giordano Bruno Guerri, studioso raffinato e presidente del Vittoriale degli Italiani, abbandona per una volta D’Annunzio e il Novecento e pubblica un volume di oltre 400 pagine, ma nonostante questo di agile lettura, che si intitola proprio Storia del mondo. Dal Big Bang a oggi (La Nave di Teseo).

Guerri, il tema è vasto: chi gliel’ha fatto fare?

"La curiosità di apprendere cose diverse dal mio campo e raccontarle ai miei figli. Una sfida col gusto di imparare".

Con quale "missione"?

"Dare spiegazioni semplici a problemi complessi, capire come siamo arrivati dall’urlo alla video chiamata. Entrare nelle cause del nostro sviluppo".

Lei usa in tutto il libro la parola Sapiens: come mai?

"Perché è bella e più giusta di uomo, che si limita a un genere".

E invece la donna merita di più…

"Ho molto a cuore la questione femminile ed è in corso una grande rivoluzione. Ci siamo stupiti perché abbiamo la prima donna premier in Italia, vorrei che un giorno ci stupissimo perché verrà eletto un maschio".

Fantascienza?

"Io dico che le donne sono destinate a conquistare il potere. Recupereranno presto i 50mila anni che abbiamo di vantaggio noi maschi".

Torniamo ai Sapiens: qual è la caratteristica che più l’ha stimolata in questo racconto?

"Che siamo l’unica specie in grado di esprimerci così e non per la posizione eretta o il pollice opponibile, ma perché siamo curiosi e vogliamo migliorarci. E poi siamo vanitosi e questo è un pregio".

Lei, che è illuminista e pone la Rivoluzione Francese come il passo determinante dell’umanità, distingue fra tradizione e ragione: che cosa significa?

"Le tradizioni sono idee e abitudini che prendiamo dai nostri antenati senza discutere. La ragione vuole che tutto venga discusso".

Però dice anche che la riproduzione dei Sapiens nei secoli è una manifestazione di intelligenza: ora che non si fanno più figli nei paesi cosiddetti evoluti vuol dire che siamo regrediti?

"No, significa che vista la sovrappopolazione del pianeta ci stiamo autoregolando. Nessuno rischia l’estinzione e non scompariremo neppure noi italiani".

Un’altra parola che le è cara è rivoluzione: qual è il senso preciso?

"Cercare il cambiamento. I mutamenti fanno progredire, fermarsi e chiudersi in se stessi può significare un crollo, come è avvenuto sia agli egizi sia alla Cina nel Cinquecento quando smette di navigare".

Un’altra parola che ricorre spesso nel libro è capitalismo: che cosa ci racconta?

"Che è decisamente il vincitore rispetto alle altre teorie economiche e alle loro applicazioni. L’uso del denaro ha vinto perfino in Cina e in Russia nonostante continuino a considerarsi comunisti".

La politica come si muove in questo cammino attraverso la storia?

"Siamo ancora ai tempi di Pericle e invece dovrebbe governare i processi evolutivi, quello del pensiero ma anche quello della scienza che nella politica deve trovare una guida".

Lei scrive che esistono poche storie che riguardano l’amore: come mai?

"Perché si tratta di un argomento di una difficoltà tremenda, eppure l’amore è la molla della vita e del mondo. Per i Sapiens si tratta di un elemento importantissimo e lo si dovrebbe studiare di più".

Greco antico e latino sono scomparsi eppure le due civiltà avevano dominato il mondo antico: come mai è potuto accadere?

"Perché sia i greci sia noi siamo troppo legati al nostro prestigioso passato, più facile che non vedere un prestigioso futuro. Ma in fondo per l’Italia non sono così pessimista: siamo un grande popolo anche se incapace di formare un grande Stato".

Lei scrive che gli indigeni delle Americhe videro Colombo come un alieno. Noi come ci comporteremmo con un popolo che arrivasse dallo spazio?

"Come quelli che sulle piroghe videro arrivare le grandi navi spinte dal vento. Saremmo i selvaggi davanti a una civiltà superiore. Dobbiamo solo sperare che siano buoni".

Infine, che cosa si attende da questa Storia del mondo?

"Di lavorarci tutta la vita. Sono soddisfatto di quello che ho fatto, ora nasce il problema: aggiornarla e mantenerla leggibile".