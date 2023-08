Guerre e commerci: così nacque la Torre di Pisa

di Franco Cardini

Esattamente 850 anni fa, il 9 agosto del 1173, a tre giorni dalla data della festa liturgica di San Sisto nella quale si celebravano le più grandi vittorie marittime della città, i pisani ponevano la prima pietra della grande torre da essi progettata immediatamente a sudest della nuova, imponente cattedrale in quello spazio noto come la “Piazza dei Miracoli”: uno dei complessi monumentali più noti al mondo e che uno storico geniale purtroppo immaturamente scomparso, Marco Tangheroni, ha celebrato come altrettanto importante dell’Acropoli di Atene, se non più bella ancor.

Ricordiamo quella data e quell’evento anche perché oggi, quasi un millennio dopo – e in un momento che fra l’altro, come allora anche se per ragioni in parte diverse, il pianeta attraversa una lunga fase di riscaldamento atmosferico –, il Mediterraneo sta tornando, nel contesto di un nuovo complesso multipolarismo che non manca di provocare crisi e squilibri, al centro nevralgico del mondo.

In quel 1173 l’Italia centrosettentrionale assisteva col fiato sospeso al braccio di ferro fra una straordinaria tempra di statista, legislatore e capo militare, l’imperatore svevo Federico I Barbarossa che stava reimponendo il diritto romano nei suoi territori, e i comuni italici soprattutto padani che non intendevano rinunziare ai privilegi ottenuti nei decenni prima (le loro libertates), strappati a sovrani più deboli; e i pisani stavano dalla parte dell’imperatore. Il tutto nel quadro di un Mare nostrum che fino ad allora era stato egemonizzato dalle flottiglie di Bisanzio da una parte, dei potentati musulmani di Siria, d’Egitto e del Maghreb dall’altra.

Episodi guerreschi frequenti e durissimi, accompagnati però da una fitta rete di rapporti economici e di scambi di merci tra Oriente e Occidente nei quali da poco si erano inseriti, dopo la bassotirrenica Amalfi e l’adriatica Venezia, anche le città altotirreniche di Genova e di Pisa, ben presto in competizione tra loro, che si contendevano l’egemonia politico-ecclesiale su Corsica e Sardegna mentre le loro navi osavano attaccare e spesso espugnare i porti saraceni della Spagna meridionale, delle Baleari, della Sicilia e del Nordafrica: d’altronde, per altri versi ottimi partners nello scambio di merci che poi venivano contrattate con ricchi profitti nelle fiere di Champagne, al centro d’Europa. Genova e Pisa furono anche, più di Venezia, le protagoniste delle prime tre crociate in Terrasanta, tra 1096 e 1193, che ne fondarono anche il potere coloniale nei centri delle coste siropalestinesi: Tiro, Acri, Giaffa, più tardi l’isola di Cipro, dai quali agevolmente si raggiungevano gli empori carovanieri di Damasco, di Aleppo e di Mosul, chiavi mercantili dell’Asia profonda.

È di questa autentica primavera europea, della quale Pisa fu uno dei centri più energici e prestigiosi, che il complesso architettonico della “Piazza dei Miracoli” fu il testimone forse più mirabile: e la “torre di Pisa”, sua perfetta prova, ha saputo egregiamente sfidare i secoli e la minaccia costante dell’infido cedevole terreno sul quale era stata edificata.

A quel tempo il modello artistico pisano, di chiara ascendenza bizantina, influenzò tutta la Toscana ma anche la Sardegna e la Puglia. Buscheto, il primo costruttore del duomo di Pisa (avviato nel 1064 dopo la conquista del porto saraceno di Palermo) ha un nome di matrice greca; e bizantine furono in parte le maestranze che lavorarono all’attiguo battistero, avviato nel 1152 sotto la direzione di Diotisalvi e costruito a immagine della “rotonda” del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Fu allora che Pisa venne orgogliosamente denominata “Nuova Roma”.

Il complesso monumentale denominato “fabbrica” divenne fino ai primi del Trecento un grande “cantiere”, nel senso spiegato da Angiola Maria Romanini: "una situazione nella quale sia la progettazione, sia la sperimentazione di particolari forme e strutture avveniva all’interno della fabbrica dell’edificio da costruire e si verificava – per così dire – sull’edificio stesso, una volta costruito. Il cantiere era dunque centro di sperimentazione formale e statica cui concorrevano esperienze e contributi di artisti non solo diversi, ma attivi in diversi settori d’arte. Tale situazione si è verificata, di fatto, precipuamente per le imprese più impegnative dell’architettura medievale, le cattedrali". Di tutto ciò la splendida “Torre di Pisa” fu prestigioso coronamento.