Guerra al cancro. Ora la Tac è smart

Circa l’85-90% dei tumori al polmone è dovuto al fumo e il rischio riguarda sia fumatori che ex-fumatori. La Tac torace a bassa dose è uno degli strumenti piùefficaci per la diagnosi precoce. "In Italia, 8 tumori polmonari su 10 vengono diagnosticati in stadio avanzato, quando hanno già invaso i bronchi e la parete toracica o hanno dato metastasi nel torace o a distanza. In questa situazione, le armi a disposizione sono limitate – spiega Zeno Falaschi, radiologo presso la Casa di cura San Rossore a Pisa –. Diagnosticarli precocemente, quando possono essere rimossi in blocco chirurgicamente risolvendo completamente il problema, fa una grande differenza per il paziente e aumenta enormemente le possibilità di sopravvivenza a lungo termine".

Tac a bassa dose, ovvero?

"Una Tac tradizionale, eroga una dose di raggi X pari a 70-80 radiografie del torace in due proiezioni, quella a bassa dose, pari a 10 o a qualche mese di esposizione naturale alle radiazioni ambientali. C’è una perdita di qualità dell’immagine per quanto riguarda le patologie diffuse del polmone ma non per i

noduli polmonari, che possono essere segno di tumore nei fumatori ed ex-fumatori. É un esame semplice e sicuro, non dà claustrofobia, è privo di mezzo di contrasto e molto breve, dura circa 3 respiri profondi".

A chi è consigliata?

"Secondo la letteratura e gli studi internazionali è utile nei fumatori o ex fumatori che hanno fumato almeno 30 pacchetti-anno. Il pacchetto-anno è un’unità di misura che corrisponde a un pacchetto al giorno per un anno. Per quanto riguarda l’età, invece, in Italia è compresa tra i 55 e i 75 anni. Da ricordare, che non deve essere eseguita se ci sono sintomi respiratori attivi, come una polmonite, perché i reperti vengono mascherati e si possono creare dei dubbi importanti".

Nella struttura in cui esercita lo screening è ancora più approfondito.

"Accanto a una Tac a bassa dose, ci avvaliamo della Computer Aided Diagnosis, un software che ci aiuta a rilevare i noduli polmonari molto piccoli".

Questo esame è utile anche per scoprire altre patologie?

"Sottoporsi allo screening del tumore al polmone non solo riduce la mortalità fino al 20%, ma permette di rilevare calcificazioni delle arterie coronarie, contribuendo alla prevenzione cardiovascolare. Un paziente che sa di averle, si sottopone a controlli cardiologici più accurati e cambia stile di vita aumentando la probabilità di vivere più a lungo senza malattie cardiovascolari".

La Tac torace a bassa dose non è ancora disponibile nel sistema sanitario nazionale.

"Purtroppo non è ancora rientrata nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, come, invece, ritengo dovrebbe. Il mio auspicio è che possa diventare una metodica di screening al pari di quello mammografico e della cervice uterina. Anche l’Unione Europea sta facendo pressioni perché questo esame entri nella routine clinica, come già lo è nel Regno Unito, in Croazia e in Polonia".