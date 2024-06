Guendalina Canessa e Andrea Foriglio, è nato un nuovo amore

È nata una nuova coppia, formata da due volti noti di popolari trasmissioni televisive. E la storia d’amore, dopo alcune indiscrezioni che si sono rincorse le scorse settimane, è stata confermata dai diretti interessati sui social. Stiamo parlando di Guendalina Canessa, ex concorrente del ‘Grande Fratello’, e Andrea Foriglio, ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’.

La scintilla

Qualche tempo fa l'esperto di gossip Amedeo Venza aveva espresso il suo entusiasmo su Instagram: “È nata una splendida coppia! Guendalina e Andrea sono inseparabili!”. Guendalina e Andrea si sono conosciuti in primavera durante una vacanza in Egitto, a Sharm el-Sheikh, e da quel momento non si sono più persi di vista. Dopo aver scambiato numerosi messaggi e trascorso lunghe telefonate, Andrea ha invitato Guendalina a una cena romantica. I due hanno poi pubblicato online una foto, scattata a loro in un locale di Ibiza, commentando “Non si può spiegare!” e facendo trapelare tutta la loro gioia.

Chi è Guendalina Canessa

Guendalina Canessa, influencer e imprenditrice di origini toscane, ha alle spalle alcune storie finite male e un presunto flirt con l'ex tronista Eugenio Colombo dopo la relazione con il cestista Pietro Aradori, dal 2015 al 2018. Non è la prima volta che Guendalina – ex concorrente del ‘GF 7’ – si lega a una persona proveniente dal mondo di ‘Uomini e Donne’. Sebbene non abbia mai partecipato direttamente al famoso programma su Canale 5, condotto da Maria De Filippi, in passato ha avuto una lunga relazione con Daniele Interrante, anche lui ex tronista della trasmissione. Da questa relazione è nata Chloe. Guendalina e Daniele si erano uniti con rito civile sulla spiaggia di Negril, in Giamaica nel 2010, poco prima che nascesse Chloe. Due anni dopo loro storia si è conclusa. Successivamente Interrante è stato per circa quattro anni con Francesca De Andrè.

Chi è Andrea Foriglio

Andrea Foriglio, osteopata già noto nel mondo dello spettacolo anche prima della sua recente esperienza televisiva, è stato uno dei protagonisti dell’edizione 2023 di ‘Uomini e Donne’. Durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, Andrea – specializzato nell’aiutare le persone con mal di schiena e dolori cervicali, come si legge da una sua breve presentazione sui suoi profili social – ha corteggiato Nicole Santinelli, tronista. Quest’ultima, alla fine, ha scelto un altro pretendente, Carlo Alberto Mancini.