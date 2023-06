La disperazione di Guenda Goria: “Non posso avere figli, ho paura”

Guenda Goria torna a parlare della propria salute sui social network e lo fa con un annuncio choc. "Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l'ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l'unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura" ha scritto in una story su Instagram. Alla quale ne è seguita un'altra – arrivata a seguito di un’intervista rilasciata da Roberta Capua - con riflessioni sul fatto che le donne hanno spesso paura di raccontarsi per timore di essere giudicate. Cosa che non è avvenuta nel suo caso neppure mesi fa, quando è stata ricoverata a causa di una gravidanza extrauterina.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria dopo quell'episodio si era sottoposta ad alcune analisi e proprio gli ultimi controlli hanno dato l'esito più infausto e la diagnosi che ogni donna che vuole diventare mamma non vorrebbe mai avere.

Dopo aver pubblicato questa story, numerosi sono stati i consigli dei follower di Guenda Goria a lei e al compagno Mirko Gancitano: "Perché non pensate a un'adozione?", "Potreste iniziare un percorso per l'affido". Probabilmente la stessa coppia renderà edotti i fan in merito a future decisioni.