Vera Gemma e Guè stanno insieme? Il gossip più inatteso dell’anno

Vera Gemma e Guè stanno insieme? Il gossip è di quelli gustosi, visti i personaggi coinvolti. Due personaggi che non si sono mai sottratti agli obbiettivi dei fotografi per motivi professionali, ma che non sono avvezzi a parlare delle proprie relazioni sentimentali in pubblico. Al di là degli scivoloni di Guè con la pubblicazione di stories molto intime su Instagram.

Eppure il gossip impazza. Ad alimentarlo è il settimanale 'Oggi', che giovedì pubblicherà un servizio nel quale lancia la notizia parlando di una frequentazione che durerebbe da quattro mesi. I due, secondo il settimanale, avrebbero trascorso momenti di "intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale".

La conoscenza fra Vera Gemma e Guè sarebbe avvenuta sui social network. Vi ricorda qualcosa? "Ti ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su Whatsapp" è il ritornello di 'Instalova', brano del 2016 proprio di Guè nel quale viene raccontato una storia d'amore sui social network. Nel caso di Guè e Vera Gemma, però, il rapporto sarebbe andato ben oltre le barriere social.

Se la storia fosse confermata, quella fra l'attrice e il rapper sarebbe la coppia senza dubbio più inattesa degli ultimi mesi. Anzi, forse dell'ultimo anno. Vera Gemma non è nuova al mondo della musica: nel 2022 la figlia di Giuliano Gemma si era presentata all'Isola dei Famosi, di cui è stata concorrente, con il trapper e produttore musicale Jeda. All’epoca in pochi avevano creduto alla loro storia, che infatti si è conclusa poco dopo. E non solo per la notevole differenza di età fra i due – l’attrice aveva 50 anni, il fidanzato 22 -, ma soprattutto per gli evidenti tratti caratteriali discordanti fra i due: molto esuberante e volitiva lei, quasi remissivo Jeda.

Il gossip in merito alla presunta storia d’amore con Vera Gemma arriva in un momento particolare per Guè, visto che fra pochi giorni – precisamente il 12 gennaio – esce il tanto atteso album del ritorno dei Club Dogo.