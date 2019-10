Firenze, 4 ottobre 2019 - Altre narrative, altri terreni di creatività, altri muri abbattuti, altri successi conquistati. Nel mondo delle donne che vivono e coltivano l'arte contemporanea in tutte le sue espressioni più intime e clamorose, c'è aria di grande riscossa e la miglior testimonianza è che per la prima volta il numero delle artiste al femminile ha superato quello degli artisti al maschile alla Biennale di Venezia. Un caso? Neanche un po', piuttosto un percorso lungo, difficile, spesso mortificante per mancanza di attenzione e di comunicazione, per quel soffitto di cristallo che ora si è infranto. Di questo e del significato moderno di tutto questo si è parlato ieri sera al Gucci Garden a Firenze per il ciclo di conversazioni ideate da Maria Luisa Frisa, critico e curatore del Gucci Garden Galleria dal 2017, che danno luce alle idee dell'avanguardia dell'editoria e della cultura in genere.

Stavolta le "altre narrative" sono state la bella anteprima al festival iniziato oggi "L'eredità delle donne" da un'idea di Serena Dandini che ne è anche l'anima, con la partecipazione di Mariuccia Casadio critica d'arte fra le più apprezzate, Livia Carpenzano giovane artista che ha scelto la via del disegno e che edita alcune sue creazioni con Gucci, Alessandra Mammì storica dell'arte e giornalista, e Maria Luisa Frisa che della moda ha fatto la materia fondamentale dei corsi universitari che tiene all'Università IUAV di Venezia. A portare il saluto di Firenze all'evento è stato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Luigi Salvadori, che sostiene il festival della Dandini e la vicepresidente della Fondazione CRI Donatella Carmi. Un bell'inizio per l'Eredità delle Donne che vede oltre 230 appuntamenti fuori calendario.

La conversazione condotta da Maria Luisa Frisa al Gucci Garden ("un luogo dove convivono le differenze", ha detto) ha esplorato il territorio della creatività al femminile, puntando l'attenzione su una figura di artista molto dimenticata come Ketty La Rocca della quale nel Cinema da Camera in Piazza della Signoria, al primo piano di questo tempio della bellezza ideato dal direttore creativo di Gucci Alessandro Michele, si proietta il film "Appendice per una supplica" che La Rocca ha presentato alla Biennale d'arte di Venezia nel 1972, una sorta di autoritratto di questa donna straordinaria attraverso le proprie mani in dialettica con un paio di mani maschili.

"Il femminile nell'arte è la voce della contemporaneità - ha detto Mariuccia Casadio - e dell'identità". Livia Carpenzano invece racconta di aver capito da adolescente che l'arte sarebbe stata la sua vita "ma ho avuto una stanza tutta per me per disegnare solo due anni fa": L'artista che ora vive a Rotterdam die di aver trovato la sua cifra stilistica ma di lavorare poco ora, disegnando in giro per il mondo. "La crisi del mondo dell'arte al maschile ha spostato l'attenzione sul lavoro delle donne - ha spiegato Alessandra Mammì - e le donne si sono dimostrate pronte e oggi occupano la scena. E il tempo delle donne è organico, fa parte del tuo corpo, della natura. In loro c'è un'enorme potenza poetica. Ormai siamo in una terza fase femminista, quella della conquista". E che le donne, costrette a stare sempre indietro, abbiamo coltivato e sviluppato tecniche di resistenza lo ha spiegato Maria Luisa Frisa, ripartendo da Penelope e dalla sua tela fino ai lavori con tessuti e ricami di tante artiste di oggi come Marisa Merz e la sua Arte Pvera, con lo scialle tessuto col rame che esponeva standosene in cantina.