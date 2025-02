Groundhog Day: che cos'è il Giorno della Marmotta negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti e in Canada, il Groundhog Day, o Giorno della Marmotta, si celebra ogni anno il 2 febbraio. La tradizione prevede che una marmotta emerga dalla sua tana per "predire" la durata dell'inverno. L’auspicio funziona così: se vede la sua ombra e torna nel rifugio, l'inverno durerà altre sei settimane; se invece non la vede, la primavera arriverà presto. L'evento più famoso si svolge a Punxsutawney, Pennsylvania, dove la marmotta Punxsutawney Phil è la protagonista della giornata.

Il significato della parola

La parola groundhog significa "marmotta" in inglese. Deriva dall'unione di ground, “terra, suolo” e hog, “animale scavatore”. La marmotta, Marmota monax, è un roditore che vive in tane sotterranee ed è comune in Nord America. In inglese, è conosciuta anche come woodchuck, termine derivato dalla lingua degli indigeni algonchini.

Come nasce il Groundhog Day?

Il Groundhog Day si celebra il 2 febbraio perché questa data segna un momento di transizione stagionale, esattamente a metà tra il solstizio d'inverno e l’equinozio di primavera. Questo periodo è storicamente associato a rituali di osservazione della natura per prevedere il clima. In Europa, tradizioni come la Candelora segnavano il ritorno della luce e l’allungarsi delle giornate, mentre nelle comunità agricole si monitoravano gli animali per trarre auspici sul tempo e sui raccolti.

La tradizione, in particolare, si ispira a un'antica credenza tedesca, secondo cui dall’osservazione del comportamento di alcuni animali, quali il tasso o l'orso, si era in grado di prevedere il meteo. Gli immigrati tedeschi portarono questa usanza negli Stati Uniti, sostituendo il tasso con la marmotta, più comune in Nord America. Negli anni la tradizione diventò un vero e proprio rito: la prima celebrazione ufficiale di cui si ha memoria a Punxsutawney risale al 1887.

Come si svolge il Giorno della Marmotta?

La celebrazione principale si tiene a Gobbler's Knob, nei pressi di Punxsutawney. Alle prime luci dell'alba, la marmotta Punxsutawney Phil viene estratta dalla sua tana da un gruppo di uomini in abiti tradizionali e cilindri neri, membri del Groundhog Club. Uno dei membri del club dopo aver osservato il comportamento dell’animale lo comunica alla folla.

Quello di Punxsutawney naturalmente non è l’unico evento del genere. In molte altre città degli Stati Uniti e del Canada si svolgono celebrazioni simili con marmotte locali, come Wiarton Willie in Ontario o General Beauregard Lee in Georgia.

Groundhog Day: una tradizione tra folklore e meteorologia

Le previsioni di Punxsutawney Phil sembra abbiano un'accuratezza inferiore al 40%, dunque è possibile comprendere come il Giorno della Marmotta sia più che altro un evento folkloristico anziché una reale previsione meteorologica. Tuttavia, si tratta ormai di un appuntamento storico, entrato a far parte del calendario annuale. Inoltre, la festa ha ottenuto notorietà internazionale grazie al film "Ricomincio da capo" (1993), con Bill Murray, in cui il protagonista rivive lo stesso giorno in un loop infinito. L’espressione “vivere un Groundhog Day” oggi è entrata nel linguaggio comune per indicare una routine che si ripete sempre uguale.

Oltre al celebre film con Bill Murray, il Groundhog Day viene citato in diverse serie TV e cartoni animati. Negli anni il Giorno della Marmotta è diventato un evento mediatico seguito da giornalisti e televisioni di tutto il mondo. Proprio i mass media hanno giocato un ruolo determinante nel trasformare la giornata in una vera e propria tradizione.

Oltre alla diretta da Punxsutawney, negli ultimi anni i social media hanno reso l'evento ancora più popolare con meme e discussioni sulla previsione della marmotta. Sebbene Punxsutawney Phil sia la più famosa, esistono molte altre marmotte meteorologhe negli Stati Uniti e in Canada, come Staten Island Chuck a New York o Jimmy the Groundhog in Wisconsin.

A proposito, secondo la tradizione, Phil è la stessa marmotta dal 1887 e resta in vita grazie a un elisir segreto preparato dai membri del Groundhog Club. Naturalmente, in realtà, diverse marmotte si sono susseguite nel corso del tempo. Insomma, nonostante il valore scientifico decisamente limitato, il Groundhog Day continua a essere una celebrazione molto amata, in grado di attirare ogni anno migliaia di visitatori e mantenere viva una tradizione folkloristica decisamente unica nel suo genere.