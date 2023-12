Griselda, tutto sulla serie tv che sbarca su Netflix il 25 gennaio 2024

Sarà disponibile in tutto il mondo, su Netflix, a partire dal 25 gennaio 2024, Griselda, una miniserie tv in streaming, diretta da Andrés Baiz e prodotta da Eric Newman e Sofía Vergara. È basato sulla vita di Griselda Blanco, una nota trafficante di cocaina. Doug Miro, Andrés Baiz e Carlo Bernard, che hanno fatto tutti parte del team creativo di Narcos, saranno i produttori esecutivi e Ingrid Escajeda sarà lo showrunner. Il 19 gennaio 2022, Netflix ha pubblicato una prima foto di Sofia Vergara nei panni della vera regina della droga Griselda Blanco per annunciare le riprese della miniserie. La serie tv sarà composta da 6 episodi e il primo trailer, che ha lanciato il progetto, è stato reso disponibile il 30 novembre 2023. Nella clip vediamo proprio Griselda all'apice del suo business, alle prese con vari personaggi della droga concorrenti, pronti a sconfiggerla e in numerose occasioni la vediamo lottare per la sua vita. "Questo è il paese dei sogni Abbiamo il potere di riportare l'eccitazione nelle loro vite noiose" dice l’attrice. Infine, vestita con un abito bianco, Griselda viene vista entrare in un ufficio mentre qualcuno commenta: “Cammina come un boss". Come riportato, la sinossi ufficiale di Netflix recita: "Griselda è ispirato alla vita dell'esperta e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli di droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80, la miscela letale di insospettabile ferocia e fascino della Blanco l'ha aiutata a destreggiarsi abilmente tra affari e famiglia, portandola a diventare ampiamente conosciuta come 'la Madrina’”

Sofia Vergara, da ‘Modern Family’ a ‘Griselda’

Il cast vede Sofia Vergara nei panni di Griselda, Alberto Guerra nel ruolo di Darío Sepúlveda, il terzo marito di Griselda. Con loro anche Martin Rodriguez (Jorge "Rivi" Ayala-Rivera, sicario di Griselda), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Isabel) e Christian Tappan che interpreta il personaggio di Arturo Mesa. Sofia Vergara torna protagonista sul piccolo schermo dopo essere stata amatissima nel personaggio di Gloria Delgrado-Pritchett in ‘Modern Family’, serie trasmessa con successo dal 2009 al 2020 e diventata immediatamente cult. Grazie al suo ruolo è stata nominata per quattro Golden Globe e quattro Primetime Emmy Awards. Nata Sofía Margarita Vergara il10 luglio 1972, è un'attrice e personaggio televisivo colombiano e americano, diventata famosa mentre co-conduceva due programmi televisivi per la rete televisiva in lingua spagnola Univision alla fine degli anni '90. Sofia Vergara è stata notata da un fotografo mentre camminava su una spiaggia in Colombia e le sono state presentate offerte di lavoro da modella. Era "preoccupata all'idea di fare il suo primo spot televisivo, finché i suoi insegnanti cattolici non le hanno dato il permesso personale di accettare l'incarico". Ha fatto la sua prima apparizione, all'età di 17 anni, in uno spot televisivo della Pepsi, trasmesso in America Latina. Da quel momento, per lei si sono aperte le porte del cinema e della televisione, districandosi tra il ruolo di modella e attrice A partire dal 2020 è stata giudice per il programma ‘America’s Got Talent’.