Grignani: "Ha stravolto la mia canzone . Faccio causa a Pausini"

Nuovo capitolo della polemica tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, dopo la pubblicazione da parte di quest’ultima della cover di La mia storia tra le dita. Il cantautore si dice, infatti, pronto a fare causa alla collega. "Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all’uscita della cover La mia storia tra le dita di Laura Pausini lo scorso 12 settembre – si legge in una nota –, gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’avvocato Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l’integrità della loro opera". Proprio in questi giorni Grignani ha dato alle stampe una sua nuova versione del brano in duetto con Matteo Bocelli.