Grigliata di ferragosto: consigli utili per organizzare una giornata indimenticabile

Quando si parla di Ferragosto a molti viene in mente un’associazione praticamente immediata, quella della tradizionale grigliata. Il 15 agosto rappresenta per eccellenza il momento della convivialità, quello in cui ci si riunisce con amici e parenti intorno ad una tavola per godersi prelibatezze di ogni tipo. Ecco qualche consiglio utile per una giornata spettacolare.

Scegliete il luogo giusto

Il primo passo per organizzare una grigliata di successo è scegliere il posto ideale. Potete optare per un giardino privato, un parco pubblico o persino una spiaggia, ma attenzione a rispettare sempre le normative vigenti se non volete rischiare multe salate. Assicuratevi di avere abbastanza spazio per le attività di cucina e per far giocare i bambini. A seconda dei casi e dello spazio a disposizione sarebbe ideale avere a propria disposizione anche una piccola piscina per rinfrescarsi dalla calura estiva.

Ricordate la pianificazione

Una buona pianificazione è fondamentale: decidete il numero di ospiti e preparate una lista degli ingredienti necessari in base a quanti ospiti si siederanno alla vostra tavolata. Oltre alle carni, pensate ovviamente anche ai contorni, alle salse e alle bevande. Se possibile, prendete in considerazione opzioni vegane e vegetariane e abbiate un occhio di riguardo per chi soffre di allergie. Acquistate ovviamente tutto il necessario in anticipo per evitare di dover fare corse dell'ultimo minuto.

Selezionate bene la carne e occupatevi della marinatura

La scelta delle carni è assolutamente fondamentale per una grigliata di successo. Optate per un’ampia varietà di carni, come il pollo, le costolette di maiale, le salsicce e le bistecche. Ovviamente, non dimenticatevi della marinatura: preparate marinature diverse e lasciate macerare le carni per almeno alcune ore o ancora meglio per tutta la notte precedente alla grigliata.

Preparate il fuoco con attenzione

Preparate il fuoco con cura. Potete utilizzare un barbecue a carbone o a gas, a seconda delle vostre preferenze. Lasciate che le braci si formino e raggiungano una temperatura adeguata prima di iniziare a cuocere le carni. Prestate la massima attenzione alle fiamme e alle modalità in cui le alimentate e tenete il più possibile distanti i bambini dalla brace.

Organizzate la cucina a dovere

Preparate un'area dedicata all’interno della cucina dove potrete preparare e marinare le carni, tagliare gli ingredienti per i contorni e creare le salse. Assicuratevi di avere utensili da cucina essenziali, come le utilissime pinze per girare le carni, le spazzole per spalmare le salse e i preziosi termometri per controllare la cottura.

Variazione e creatività

Oltre alle classiche carni grigliate, prendete in considerazione l’idea di aggiungere anche altri alimenti al vostro menù come le come zucchine, i peperoni e le cipolle grigliate. Potreste anche creare degli spiedini misti con carne e verdure alternate. Inoltre, non concentratevi solo sulla carne, ma pensate anche a quali dolci potrete offrire ai vostri commensali.

Attenzione alla cottura

La chiave per una grigliata perfetta è la cottura precisa. In generale, il pollo dovrebbe raggiungere i 75°C, mentre le bistecche e le salsicce possono essere cotte a puntino. Ricordatevi di chiedere ai vostri ospiti qual è il punto di cottura della carne che preferiscono: c’è chi la ama al sangue, e chi invece la preferisce ben cotta.