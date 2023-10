Il grigio, colore principe dell’autunno

Il grigio è il risultato della combinazione del bianco e del nero, rappresentando il colore neutro per eccellenza. È utile a dare profondità all'occhio e, nelle sue sfumature più chiare, può funzionare anche da punto luce. Nella psicologia dei colori, questo tono è associato all'idea di equilibrio e neutralità. Ora che siamo entrati nella stagione fredda, stiamo notando il suo ritorno in vari settori, tra cui la moda. Chi pensa che il grigio sia un colore stantio e monotono, potrebbe ricredersi dopo aver provato alcuni accostamenti, come quelli suggeriti a seguire, per avere un look classico ed elegante, ma vivace e brioso allo stesso tempo.

Consigli

- Abbinare il grigio con accessori dai colori più vivaci e vitali è un modo efficace per ravvivare l’outfit. Si può optare per una borsa, una sciarpa, scarpe o gioielli nei toni del rosso, giallo, verde, blu e arancio. - Accostato ad azzurro, bianco e rosa, risulta fine e delicato. - Si possono anche sperimentare diversi toni di grey: un maglione grigio chiaro con pantaloni grigio scuro può creare un look sofisticato. Inoltre si possono introdurre contrasti con un capo di abbigliamento nero o bianco per aggiungere dinamismo. - Potete pure giocare con tessuti, texture e stampe. Ad esempio, un maglione di lana o cachemire con una gonna in pelle o un paio di pantaloni in velluto a coste, o ancora un capo grigio decorato con una stampa particolare possono aggiungere profondità al tuo outfit. - Anche il trucco e le unghie possono contribuire a ravvivare il grigio, soprattutto se abbigliamento e accessori sono accostati a rossetti o smalti dai colori fluo e audaci. - Se indossate un outfit total grey, un paio di scarpe o stivali colorati o con dettagli lucenti possono essere il punto focale, attirando l'attenzione.

Errori da evitare

Quando si indossa il grigio, è importante fare attenzione a evitare alcuni errori comuni per garantire un look raffinato, armonioso e ben equilibrato. - Come anticipato, evitate di indossare un outfit completamente grigio senza variazioni di tonalità o dettagli. Questo può risultare monotono. Cercate di aggiungere contrasti o dettagli per mantenere l'interesse visivo. - Alcuni tessuti grigi possono sembrare meno sofisticati o più casual. Per esempio, il cotone o il denim grigi possono essere troppo casual per un evento formale. - Non tutte le tonalità di grigio si adattano a tutti i tipi di carnagione. Assicuratevi che la scala cromatica che indossate abbiano sfumature che esaltino il vostro incarnato e non lo spengano. - Fate anche attenzione a creare contrasti. Se avete un abito grigio, ad esempio, cercate di aggiungere accessori o scarpe che si distinguano. - Assicuratevi che gli abiti grigi siano ben aderenti e abbiano una taglia appropriata. Un vestito o un completo grigio troppo largo o troppo stretto possono compromettere l'aspetto complessivo.