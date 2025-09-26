’Green Florence’. Piazza Santa Croce diventa un giardino

Da oggi a domenica Firenze si risveglia con un cuore verde. Piazza Santa Croce si trasforma in un giardino di fine estate: oltre 3.000 metri quadrati di erba vera e olivi secolari ridisegneranno lo spazio davanti alla Basilica, offrendo un inedito parco urbano dove sedersi, passeggiare, ascoltare musica, gustare buon cibo e vivere la città in modo sostenibile.

È Green Florence 2025, la più grande installazione urbana verde d’Europa con un ricco contorno di eventi, voluta da Confcommercio e Unione degli Agricoltori di Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze e della Camera di Commercio, con la collaborazione di Fabbri Vivai, il sostegno di Conad, Banco Fiorentino, Credito Cooperativo di Pontassieve e Chianti Banca.

Obiettivo dell’iniziativa, unire ambiente, commercio, agricoltura e cultura urbana, offrendo un’esperienza inedita che valorizzi il patrimonio Unesco della città senza comprometterne la memoria storica. Per tutta la durata della manifestazione piazza Santa Croce sarà animata da musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli di teatro all’aperto e laboratori creativi per bambini e famiglie. Il lato gastronomico avrà un ruolo di primo piano: un’attenta selezione di foodtruck proporrà specialità del territorio e piatti per tutti i palati, con attenzione particolare a proposte senza glutine, vegane e vegetariane.

Gli stand saranno attivi ogni giorno dalle 11 alle 24, con un’offerta che spazierà dalle ricette tradizionali a birre artigianali e cocktail speciali pensati per l’evento. L’inaugurazione ufficiale si terrà oggi alle 10.30, a seguire, alle ore 11 il dibattito su ’Progettare il verde, abitare la città’, dedicato al ruolo della rinaturalizzazione urbana come strumento di rigenerazione degli spazi pubblici.

Gli incontri culturali proseguono domani alle ore 16 con la presentazione del libro ’Turismo, impresa culturale: bellezza, territori e destinazioni’ di Carlo Fontana, manager culturale e presidente di Impresa Cultura Italia-Confcommercio. Altro appuntamento da non perdere, domenica alle 11.30, il momento di riflessione a cura dell’Unione degli Agricoltori con una tavola rotonda dal titolo ’Bellezza che cura: il verde urbano e periurbano come progetto di futuro’.

Rossella Conte