’Grappoli di luna’: che brindisi!. Autentiche emozioni per la vendemmia in notturna

’Grappoli di Luna’. È questo nome della vendemmia notturna di ’La Vigna di Sarah’, agriturismo sulle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. L’evento, alla nona edizione, ha riscosso grande successo e celebra il turismo esperienziale per la scoperta del territorio e delle sue tradizioni senza dimenticare la sostenibilità. "Il turismo – spiega Sarah dei Tos – ha dato visibilità a queste zone e ha aumentato il numero di visitatori, è giusto quindi celebrarlo... Quest’anno, per la prima volta in Italia e nel territorio del Prosecco, ho voluto creare un nuovo appuntamento aperto al pubblico per scoprire questa tradizione, la vendemmia notturna turistica".

La vendemmia notturna, che da quest’anno verrà applicata a tutti i prodotti dell’agriturismo, porta un valore aggiunto alla qualità e al sapore del prodotto finale, è un tributo a uno stile di vita legato alla natura, e un’occasione per conoscere un sistema basato sulla valorizzazione e salvaguardia delle risorse e dell’ambiente. Degustazioni di prodotti di aziende locali, musica (con il duo Luelo e il saluto di Red Canzian dei Pooh), ringraziamenti a Imoco Volley, realtà sportiva femminile sostenuta da ’La Vigna di Sarah’ e a una coppia di ’turisti modello’, hanno animato l’evento, il cui clou è stato il dibattito ’Le Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio Unesco: il nostro territorio. Turismo, esperienze e opportunità del territorio, da cui nascono le bollicine del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg’.

Moderato da Metis di Meo, ha visto gli interventi di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto; Giuliano Vantaggi, Site Manager dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Unesco; Federico Caner, assessore ai Fondi UE, al Turismo, all’Agricoltura e al Commercio estero; Denis Falconieri, direttore di Lonely Planet; e Massimiliano Ossini. Tra i temi trattati anche l’innovativo disciplinare studiato da Sarah dei Tos a tutela e regolamentazione della vendemmia notturna.

Marina Santin