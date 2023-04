Come si eliminano i grani di miglio dal viso?

Tra le imperfezioni cutanee più diffuse ci sono i grani di miglio sul viso. Sono piccole sporgenze cutanee di uno o due millimetri appena di diametro, di colore bianco o giallognolo. Possono comparire su zigomi, sulle palpebre e intorno al contorno occhi, talvolta anche sul collo e sulle mani. Se sono apparsi sul tuo volto, rivolgiti a uno specialista serio e competente in grado di consigliarti al meglio sul da farsi e di intervenire correttamente.

Che cosa sono

I grani di miglio sul viso sono definiti così perché effettivamente sembrano simili a semi del cereale da cui prendono il nome. In realtà sono delle piccole cisti caratterizzate non dalla presenza di grasso, ma da quella di cheratina, cioè da una proteina formata da amminoacidi, vitamine e oligoelementi, presente in abbondanza non solo nella pelle, nei capelli e nelle unghie. Ecco perché si distinguono dai punti bianchi o comedoni chiusi, che sono una tipologia di acne non infiammatoria.

Come e perché compaiono

In pratica la cheratina, anziché essere eliminata, si raggruma sotto la superficie dell’epidermide, formando una microscopica pallina. È così che visivamente si presenta il grano di miglio, che si manifesta sotto forma di una piccola protuberanza molto chiara. I fattori per cui compaiono questi inestetismi possono essere diversi. Nei bebè spesso è sebo trattenuto dalla pelle, causato dalla presenza di ormoni materni nell’organismo del piccolo. Quando i grani di miglio sul viso compaiono durante l’adolescenza o quando si è già adulti, invece, come anticipato, possono essere dovuti a un accumulo di cheratina che chiude i follicoli piliferi sul volto. Ma possono essere anche il frutto di cattive abitudini, per esempio una detersione non corretta o l’uso di cosmetici e trucchi che tendono a occludere i pori. Anche i raggi UV potrebbero favorirne la formazione.

Si possono eliminare?

Rimuovere i grani di miglio dalle zone in cui si formano è possibile, tuttavia occorre rivolgersi sempre e solo a un dermatologo professionista. Solitamente gli specialisti intervengono in due modi: tramite l’incisione col bisturi della parte interessata dal problema o con la rimozione chirurgica che prevede l’utilizzo del laser.

Rimedi naturali

Va ribadito, innanzitutto, che occorre sentire il parere di uno specialista e chiedere consiglio al medico sui possibili trattamenti da fare a casa per prevenire la formazione dei grani di miglio. A scopo informativo, quel che si può dire è che esistono in commercio detergenti e creme a base di acidi contenuti nella frutta, con effetto lievemente esfoliante, che aiutano a rimuovere gli strati più superficiali dello strato corneo e liberare l’epidermide nel caso di piccole escrescenze come quelle in questione.

Struccarsi bene e proteggersi dal sole

Nell’ottica di prevenire la comparsa dei grani di miglio o di altri inestetismi della pelle, e per mantenere l’epidermide sana e bella, è fondamentale struccare il viso ogni sera prima di coricarsi con i prodotti adeguati alle proprie esigenze, specifici per la propria tipologia cutanea. Quando ci si espone al sole, ancor più con l’arrivo della bella stagione, occorre applicare sempre una crema protettiva o una crema idratante provvista di filtro solare in base al proprio fototipo di appartenenza. In questo modo si contrasta anche l’invecchiamento della pelle.