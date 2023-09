Grandi firme “Insieme“ a Lucca Comics

Come mettere “insieme“ (ricordate questa parola), nella stessa manifestazione Max Pezzali e un grande mangaka come Usamaru Furuya, un maestro del fumetto internazionale come Frank Miller e i big dei giochi di ruolo, i cosplayers e un attore come Giancarlo Giannini, i 75 anni di Tex Willer con il duo MinaLima che cura la parte grafica dei libri di Harry Potter? È la sfida di Lucca Comics & Games 2023 (a Lucca dal 1 al 5 novembre, ma alcune mostre inizieranno il 14 ottobre) che per il secondo anno consecutivo vede il gruppo QN - La Nazione - Il Giorno - il Resto del Carlino protagonista come media partner.

Così, la scelta della parola chiave, Together (“Insieme“), si traduce concretamente nella capacità del direttore Emanuele Vietina di allestire un programma che mette nello stesso evento complessivo, per cinque giorni, tanti contenitori diversi, mondi solo apparentemente lontani. Il tutto fa sì che il programma sia molto articolato e ricchissimo, impossibile citare tutto.

Partendo dal fumetto, da quello giapponese in particolare, dopo i già annunciati Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaaki Ninomiya ci saranno altri sei nomi di punta: Usamaru Furuya sarà ospite con incontri e firmacopie e sarà anche uno dei protagonisti delle esposizioni allestite a Palazzo Ducale con la sua mostra, dal titolo This Time is Different. Una mostra sarà dedicata anche a Kan Takahama, la sua opera Memorie dell’Isola Ventaglio (Dynit Manga) è tra i 30 titoli finalisti ai Lucca Comics Awards. E ancora Keigo Shinzo, Shintaro Kago (che presenta la sua prima serie a fumetti); Eldo Yoshimizu, artista a tutto tondo, scultore e mangaka indipendente; Satsuki Yoshino, autrice di Barakamon.

Venendo al fumetto “occidentale“, oltre al grande Frank Miller (tra i tanti capolavori citiamo il suo Batman) ricordiamo il disneyano Don Rosa, Jim Lee, Craig Thompson, il duo Bastien Vivès e Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese, La regina di Babilionia. Presenti (e non potrebbe essere altrimenti) i “big“ del fumetto italiano con Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Fumettibrutti, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi, Fraffrog. Come sempre centrale la presenza “bonelliana“ (con i 75 anni di Tex e i 25 di Julia) e da sottolineare l’omaggio antologico a Dino Battaglia.

Ampia la pagina musicale con Max Pezzali (con l’anteprima del suo comic book), l’immancabile Cristina D’Avena (in concerto con un’orchestra), gli Oliver Onions e tante band rock. L’area giochi, Lucca Games, compie trent’anni e così sono previsti grandi festeggiamenti. Per questa storica occasione anche il Grog, la mascotte di Lucca Games si rifà il look. Dopo una prima interpretazione di Roberto Giomi, il restyling digitale a opera di Marco Bianchini per il decennale, e l’interpretazione di Marco Soresina nel 2013, arriva per il trentennale il restyling del maestro Karl Kopinski, l’artista che forse più ha rappresentato l’ultimo decennio della storia del festival e in particolare del mondo Games. Sarà Lillo Petrolo il secondo “ambasciatore“ di di Lucca Games, insieme al già annunciato Joe Manganiello.

Fumetti, musica, giochi e film. Così nell’area “movie“ ci saranno le anteprime di Netflix: il primo episodio di Tutta la luce che non vediamo, la rivoluzionaria miniserie tratta dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool 3, The Adam Project), scritta da Steven Knight (Peaky Blinders) e con Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie. La miniserie in quattro episodi sarà poi disponibile solo su Netflix dal 2 novembre.

Infine Netflix porterà a Lucca i primi due episodi di Suburræterna, la serie tv che espande l’universo Suburra. Giacomo Ferrara, che riprende l’iconico ruolo di Spadino da protagonista, sarà a Lucca per presentare la serie e incontrare i fan, prima dell’uscita su Netflix prevista per il 14 novembre. Nel fantasy spazio a una mostra e altre iniziative per i 50 anni dalla morte di Tolkien. Questo e tanto altro dal 1 al 5 novembre. Insieme.