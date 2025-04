Grandi del passato. Si aprono le porte delle loro dimore

Due giorni alla scoperta dei grandi personaggi che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese e del mondo, fra arte, letteratura, musica, e molto altro. Si svolgeranno infatti il 5 e 6 aprile le ’Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri’, alla sua quarta edizione.

In totale sono 143, in 19 regioni, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria (più altre 120 in varie parti del mondo) proponendo aperture di luoghi solitamente chiusi, oppure accessi gratuiti, visite guidate e molto altro.

Fino a stasera (4 aprile) si può prenotare collegandosi al sito Internet www.casedellamemoria.it (proposte e formule variano da casa a casa). Ambasciatore d’eccezione è Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri. Sono 35 le realtà aderenti in Emilia Romagna. Dunque vediamole un po’ più da vicino. In provincia di Rimini ecco la Casa Museo Leo Amici a Lago di Monte Colombo, la Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria Igea Marina, la Casa studio Giulio Turci ’Un nido di passeri’ a Santarcangelo di Romagna. Per il ravennate il Museo Francesco Baracca e Casa Rossini, entrambe a Lugo; Casa museo Raffaele Bendandi, Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna, le Case Museo Paolo Liverani, Gian Franco Morini e Guerrino Tramonti a Faenza, il Museo Pietro Mascagni di Bagnara di Romagna, Casa Museo Vincenzo Monti a Ravenna.

Bologna è presente con Bottega Andrea Bersani, Fondazione Palazzo Boncompagni, Casa Carducci, Amici del Guercino a Palazzo Sampieri, Casa Museo Renzo Savini e Atelier Tullio Vietri, mentre in provincia ecco Casa Museo Nena (Maria Maddalena Garavini) a Casalecchio di Reno, Fondazione Guglielmo Marconi - Villa Griffone a Sasso Marconi, Museo Rocca di Dozza, Palazzo Tozzoni a Imola. In provincia di Forlì Cesena apriranno Casa Artusi e Casa Bertozzi a Forlimpopoli, Villa Silvia Carducci a Cesena, il Museo Secondo Casadei a Savignano sul Rubicone, la Casa dell’Upupa - Casa Studio Ilario Fioravanti a Sorrivoli di Roncofreddo, Casa Moretti a Cesenatico, il Museo Casa Pascoli a San Mauro Pascoli.

E ancora andiamo nel parmense dove troviamo il Museo di Casa Barezzi a Busseto, Villa Lanfranchi a Lesignano de’ Bagni e la Casa Natale di Verdi a Roncole Verdi. Infine la Casa Museo Pavarotti di Modena, e poi ancora Casa Museo Covili a Pavullo nel Frignano e la Casa Archivio Carlo Tassi a Bondeno.

L’iniziativa ha il patrocinio e la collaborazione di Icom International, Icom Demhist, Iclcm, Icom Italia e Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri, ed è promossa con il contributo dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura; media partner Rai Cultura e TgR Rai.