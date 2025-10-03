Grandi cuochi all’Opera. Cucina e solidarietà nel cuore di Milano

’Insieme a San Francesco oggi’ è la rassegna che si svolgerà da oggi al 25 ottobre organizzata da Opera San Francesco per i Poveri. Nell’ambito delle iniziative, per raccogliere fondi destinati alle attività per i più fragili ritorna ’Grandi Cuochi all’Opera’, giunto alla sua quattordicesima edizione, in collaborazione con Identità Golose con il pranzo benefico che si svolge domenica 5 ottobre nella mensa di corso Concordia (nella sede di viale Piave 2), spazi che saranno aperti al pubblico per accogliere maestri ai fornelli per OSF, protagonisti della scena gastronomica italiana che per un giorno prepareranno nella cucina di Opera. L’intero ricavato sarà destinato alle attività quotidiane di OSF: mense, ambulatorio, docce, guardaroba e accoglienza. Per partecipare è richiesta una donazione minima di 130 euro a persona.

Ai fornelli ci saranno Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Philippe Léveillé (Miramonti l’Altro, Concesio, BS), Sauro Ricci e Raffaele Minghini (Joia, Milano), Andrea Ribaldone (chef consultant), Andrea Besuschio (Pasticceria Besuschio, Abbiategrasso), Davide Longoni (Panificio Davide Longoni, Milano).

Tanti gli appuntamenti da oggi al 25 e focalizzati sui temi della solidarietà e dell’accoglienza e l’attualizzione degli insegnamenti di San Francesco d’Assisi. Quest’anno tra l’altro si celebrano gli 800 anni della scrittura del Cantico delle Creature. La rassegna è realizzata da OSF, impegnata a Milano dal 1959, a fianco delle persone fragili. Secondo i dati dell’ultimo Bilancio Sociale, nel 2024 sono state accolte quasi 31mila persone da 130 Paesi del mondo. Le due mense hanno distribuito quotidianamente oltre 2.900 pasti (con un +16% rispetto all’anno precedente). Ogni giorno si contano in media 87 docce e 26 cambi d’abito. Il Poliambulatorio ha garantito 110 visite giornaliere oltre alla distribuzione dei farmaci.

Raffaella Parisi