Grandi artisti e tributi. I concerti di fine estate

di Maurizio CostanzoL’estate sta finendo, ma la musica non si ferma. A cominciare dal concerto-evento di Francesco De Gregori domani sera a Pisa. Quest’anno il cantautore romano festeggia i 50 anni dell’uscita di ’Rimmel’, il suo quarto album in studio pubblicato nel 1975 e diventato una pietra miliare della musica italiana. Il tour che celebra questo capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come ’Pablo’, ’Buonanotte Fiorellino’ e la stessa ’Rimmel’, fa tappa alle ore 21 in piazza dei Cavalieri.

Tra gli altri protagonisti del festival Summer Knights, Marco Masini il 3 settembre con ‘Ci vorrebbe ancora il mare’, Fiorella Mannoia il 4 settembre, Cristiano De André l’11, e sempre alle ore 21 i Level 42, icona mondiale del pop e funk britannico, che saliranno sul palco pisano il 6 settembre per la loro unica data italiana.

Domani all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia alle ore 19.45 risuona il tributo a Vasco Rossi nell’ambito di Candlelight, secondo la formula del proporre esperienze musicali in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce delle candele. E a seguire, alle 21.45, risuonerà il tributo ai Queen & Beatles.

Domani sera a Empoli, nell’ambito di Beat Festival, appuntamento col live a ingresso libero di Fabri Fibra. Che dalle 21.30 porterà sul palco del parco di Serravalle oltre vent’anni di carriera e successi oltre alle sue nuove hit. Per chi non vuole perdere l’occasione di vivere la storia della musica sotto le stelle, il 31 agosto la Fortezza Vecchia di Livorno si accende con Pink Floyd History lo spettacolo tributo che, dalle ore 21.30, ripercorre la storia della band simbolo del rock psichedelico e progressivo. Uno show tra suoni, luci e proiezioni che farà rivivere l’atmosfera dei leggendari concerti della band.

Attraverso un’esperienza immersiva, tra video, musica ed emozioni, il pubblico sarà accompagnato alla riscoperta di brani storici e indimenticabili, dalle atmosfere psichedeliche degli esordi fino ai grandi e intramontabili classici come ’Another brick in the wall’ e ’Wish you were here’.

Sempre alla Fortezza Vecchia, ma il 14 settembre, Livorno accoglie una delle band più amate e longeve della musica italiana: i Nomadi. Comincerà alle ore 21 l’emozionante viaggio nella musica italiana con la band che ha segnato intere generazioni. Fiorella Mannoia approderà invece il 6 settembre a Cortona, con live in piazza Signorelli che dalle 21.30 vedrà l’artista esibirsi accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica. Sarà dunque il concerto ’Fiorella Sinfonica live con orchestra’ a chiudere quest’anno Cortonantiquaria, la 63esima edizione della più antica fiera d’Italia. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis, Mannoia ripercorrerà i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancheranno anche brani più recenti come ‘Disobbedire’.