Roma, 17 gennaio 2020 – Al Grande Fratello Vip 4 volano coltelli tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Nella quarta puntata del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini (con Wanda Nara e Pupo opinionisti), gli ex entrano nella Casa: Pago riceve la visita di Miriana Trevisan, Rita Rusic quella di Vittorio Cecchi Gori. Lacrime per Licia Nunez, vecchie questioni per Adriana Volpe e doppia eliminazione.

Elia vs Lessa - Le nomination della terza puntata hanno portato scompiglio tra le donne della Casa. In particolare tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. "Quella corre gravi pericoli" tuona la showgirl. E aggiunge: "Quando una persona mi resta antipatica divento veramente fastidiosa. Sono pronta allo scontro". E la brasiliana: "Io sono già in guerra". Poco dopo le due si scambiano altre frecciatine al veleno per l’appellativo "lesbica" che la modella ha affibbiato a Licia Nunez (scatenando le ire del web). La brasiliana si giustifica dicendo che non voleva offendere nessuno e che l’ha detto in un momento di rabbia. “Sono schifata da questa ipocrisia. Gira le cose a suo favore. Usa parole che non andrebbero dette" tuona la Elia. E rincara: "Qui finisce male".



Volpe vs Magalli – Nella Casa piomba 'l’ombra' di Giancarlo Magalli, ex collega Rai di Adriana Volpe. La gieffina, confidandosi con Barbara Alberti, ha ricordato i vari 'screzi' che si sono susseguiti nel corso del tempo quando lavoravano insieme a 'I fatti vostri'. "Non mi ha mai ricercato per chiarire, confrontarsi o chiedermi scusa dice la Volpe. “La cosa che mi lascia più perplessa è la posizione della commissione Pari opportunità della Rai: mi hanno detto che non sapevano nulla. Ti trovi davanti un muro di gomma" ricorda la conduttrice, dichiarandosi pronta per un eventuale confronto con Magalli.



Pago e l'amore – Il cantante Pacifico Settembre, ancora turbato dall’incontro con l’ex fidanzata Serena Enardu, si commuove incontrando l’ex moglie Miriana Trevisan che prima di apparire nella Casa gli manda un tenero video messaggio. “Io ci sarò sempre” dice la donna. L’ex moglie, rivolgendosi agli inquilini, dice: “Pago ha tutto un mondo dentro, si porta una voragine". E svela il momento in cui lei, appena fidanzata con Pago, gli rimase vicina nel momento in cui il padre stava morendo. “Questo dolore è il momento di raccontarlo, può servire da esempio a tantissime persone”. Il gieffino si commuove e abbraccia la sua ex con forte trasporto.



L’uomo di Rita – La produttrice cinematografica Rita Rusic riabbraccia l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. I due hanno vissuto una storia d’amore molto forte. “Mi sono innamorato della sua ironia. Era simpatico, affettuoso” dice la concorrente che prima riceve un video messaggio e poi lo incontra nella Casa. L’ex coppia del cinema appare affiatata. “La malattia è servita per riavvicinarci” ammettono i due che sono stati sposati dal 1982 al 1999. Ricordando i momenti più intensi della storia, l’ex patron della Fiorentina Cecchi Gori non si nasconde: “Credo che la risposerei”. Più cauta la Rusic: “Siamo una famiglia, stiamo bene così”. Il quadretto familiare potrebbe andare avanti per ore, ma Signorini richiama tutti all’ordine e Cecchi Gori prima di andar via tenta di strappare un bacio all’ex moglie.



Eliminazioni – Il primo concorrente eliminato del Gf Vip 4 è Elisa De Panicis che prima di lasciare il gioco riceve una romantica dichiarazione d’amore (telecomandata da Pupo e Wanda Nara) da Aristide Malnati. Ma non è l’unica eliminazione della serata. Scatta un televoto lampo tra i tre ex gieffini Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese (che in questi giorni sono stati al centro antiviolenza, come suggerito dal Gf dopo l’espulsione di Salvo Veneziano). Il pubblico da casa elimina L’Ottusangolo Sergio Volpini.



Le donne di Licia – Licia Nunez deve fare i conti con le accuse che Imma Battaglia (la sua ex) continua a lanciare. “Io non mi sono autoinvitata al matrimonio e non mi faccio pubblicità con questa storia” tuona la gieffina che non vuole passare per bugiarda. Poco dopo l’umore della concorrente cambia ricevendo una lettera dell’attuale compagna, Barbara Eboli. In lacrime l’attrice: “È una persona che mi supporta e sopporta in tanti momenti di difficoltà”.



Nomination – Sono nominabili solo gli uomini. I più gettonati della Casa sono Ivan Gonzalez (6 voti), Fabio Testi e Andrea Denver (entrambi con 3 voti). Ma, colpo di scena. I due ex gieffini Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese vanno diretti al televoto e trascinano Andrea Denver (salvando prima Fabio Testi e poi Ivan Gonzalez).



Promemoria – La quinta puntata del Gf Vip 4 va in onda lunedì 20 gennaio su Canale 5; la diretta live da sabato 18 gennaio passa dal canale 34 al 55 del digitale terrestre.