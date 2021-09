Roma, 21 settembre 2021 - Al Grande Fratello Vip 6 Jo Squillo sfodera il burqa, lacrime per Montano e le principesse, rimproveri per Goria. La terza puntata del reality di Canale 5 si apre con il messaggio della cantante, punk e ribelle, Giovanna Coletti (in arte jo Squillo): "Anche in un momento di gioia e leggerezza, voglio mandare un gesto di solidarietà per le sorelle di Kabul".

Poi riflettori puntati su Aldo Montano, l'atleta reduce dall'argento olimpico. Un filmato con i successi del campione, una carrellata di foto di famiglia e poi la sorpresa: un videomessaggio della moglie con il figlio e poi l'abbraccio con la sorella Alessandra che lo fa piangere di gioia. Il livornese: "Una vita nello sport, il mio orgoglio è aver portato alto il nome della mia famiglia e dell'Italia nel mondo".

Si cambia pagina: gli amori passati di Katia Ricciarelli. Nei giorni scorsi la cantate lirica, parlando di Pippo Baudo, ha confessato di volergli tanto bene perché per lei non è il primo ma l’ultimo amore quello che non si scorda mai. In diretta dice: “Grazie Pippo. Ti voglio bene, ti rispetto. Sei un grande professionista. Se hai bisogno io corro da te”.

Sempre per la cronaca rosa, Alfonso Signorini sottolinea la vicinanza tra Manuel Bortuzzo e Lulù (una delle principesse), mentre per la pagina rosa-piccante il protagonista è Amedeo Goria. "A noi ci piaci quando fai il mandrillo, ma le mani tienile a posto!" tuona il conduttore. Il riferimento è alle attenzioni non richieste che il giornalista rivolge alla 'gatta nera' Ainett Stephens che già lo aveva rimproverato: "Diamoci una calmata!".

Carmen Russo racconta la sua maternità a 53 anni e il grande amore per Enzo Paolo Turchi che, a sorpresa, arriva nella Casa e, seppur a distanza, i due ballano il tuca tuca.

Raffaella Fico, invece, rivela alcuni particolari sulla passata love story con Mario Balotelli, dalle rose rose al primo appuntamento alla rottura prima che nascesse la figlia Pia. "Non sono rimasta incinta all'improvviso, insieme l'abbiamo cercato, poi non voleva più e mi cacciò di casa" dice la showgirl. E racconta la volta in cui andò a Londra con la bambina e gli suonò il campanello: "Non mi aprì e chiamò la polizia. Ero distrutta. Oggi l'ho perdonato".

Le principesse Clarissa, Jessica e Lucrezia (Lulù) Hailé Selassié raccontano la discendenza da Re Salomone e le offese ricevute per il colore della pelle. Piangono e fanno piangere tutti.

Nomination: con un meccanismo un po' tortuoso, finisce al televoto è Davide Silvestri. Lo sfidante è Tommaso Eletti, il meno preferito del precedente televoto.