Roma, 13 novembre 2019 – Adesso è ufficiale: a gennaio su Canale 5 prende il via il Grande Fratello Vip 4. E a condurlo sarà Alfonso Signorini che da opinionista e spalla di Ilary Blasi prende lo scettro del comando. “Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana”, recita la nota stringata Mediaset che ufficializza anche i nuovi opinionisti. Si tratta di una coppia inedita composta da Wanda Nara, la vulcanica e prorompente moglie e manager di Mauro Icardi, e dal cantante Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi.

Per il toscano si tratta di un ritorno a Mediaset quattordici anni dopo l’ultimo impegno, sempre in un reality: nel 2005 fu arruolato da Barbara D’Urso come inviato della seconda edizione de ‘La Fattoria’. Per Wanda Nara, invece, già opinionista della trasmissione sportiva ‘Tiki Taka’, il Grande Fratello è una nuova avventura anche se durante il Gf 16 della D’Urso è stata più volte chiamata in causa in quanto tra i concorrenti c’era la (odiata) cognata Ivana Icardi.

Il reality targato Signorini inizierà probabilmente il 7 gennaio (la data non è ufficiale) e nella Casa più spiata d’Italia arriverà un cast d’eccezione. Ma i nomi al momento restano top secret. Tra i tanti papabili, negli ultimi tempi ha preso campo la partecipazione dell’influencer Clizia Incorvaia, ex moglie Francesco Sarcina e al centro di un presunto triangolo bollente dove figura Riccardo Scamarcio, migliore amico e testimone di nozze del cantante delle Vibrazioni.