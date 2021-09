Roma, 13 settembre 2021 - Prima puntata del Grande Fratello Vip 6 con l'ingresso dei primi concorrenti. E prime nomination. Su Canale 5 inizia il reality dei reality, edizion 2021, con tanto di sorpresa Tommaso Zorzi (vincitore della passata edizione record). Alla guida ancora Alfonso Signorini, affiancato per questa edizione dall'ex gieffina Adriana Volpe e dalla tagliente Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis).

"Non so se devo entrare o scappare", dice il tenore Katia Ricciarelli, la prima a varcare la porta rossa e scoprire la 'nuova' Casa. A seguire il nuotatore Manuel Bortuzzo (22 anni). "Sogno un mondo fatto di pari opportunità" dichiara Bortuzzo. Il suo sorriso e la sua spontaneità fanno capire che lui è lì per divertirsi comunicando un messaggio importante. Tre anni fa, l'atleta è stato raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma ed è rimasto paralizzato per una lesione al midollo. Così, dice "Entro perché credo di lasciare un segno. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo sia un grande inizio".

È poi la volta di Raffaella Fico che entra ballando (si dimentica la gonna) e lancia subito la prima stoccata a Balotelli: "E' un padre presente ma potrebbe esserlo molto di più" (la gieffina e il calciatore sono genitori di Pia). Poi la concorrente allontana ogni tipo di gossip: "Sono felicemente fidanzata".

Segue Aldo Montano, lo schermitore di Livorno, che a Tokyo 2021 - la sua sua quinta Olimpiade - dopo aver vinto la medaglia d'argento nella Sciabola maschile a squadre, ha dichiarato ufficialmente il ritiro dalle competizioni e dalle pedane della scherma.

Quindi il ciclone forza3 dall'Etiopia: Clarissa (19 anni), Jessica (26) e Lucrezia Hailé Selassié (33 anni), le tre principesse 'romane', discendenti da Re Salomone, che entrano in cerca di uno 'bonazzo con i pettorali scolpiti' . Insieme al trio tutto pepe entra il bel Alex Belli, che arriva in moto. Lo 'stuzzicano' subito. Una delle tre gli chiede: "Tu sei sposato, ma tradisci?".

Sceneggiata-altalena per l'arrivo della pupa Francesca Cipriani (veterana dei reality e già gieffina nip). Segue 'il piacione' Amedeo Goria (l'ex di Maria Teresa Ruta, ora fidanzato-amico con la modella Vera Miales, di 31 anni più giovane di lui).

Si apre la porta rossa anche per la naufraga e già corteggiatrice Soleil Sorge. E subito dopo entra il suo ex, Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore napoletano noto per i flirt con Belen Rodriguez, Dayane Mello e la stessa Sorge. Fusa e graffi promette 'la gatta nera' del 'Mercante in fiera' Ainett Spephens che insieme al toy-boy di 'Temptation Island', Tommaso Eletti, passano per la la stiva della nave. Seguono la 'veterana' Carmen Russo e la 'debuttante' Manila Nazzaro. Fulmineo lo scontro Manila-Adriana per la conduzione di un vecchio programma tv.

A mezzanotte e mezza è l'ora delle prime velenose nomination condite dai twerk di coppia: Ainett-Montano e poi Ainette-Goria.

Nomination

Torna il mitico Mario con la busta, un crudele duello tutto al femminile dove volano i primi coltelli. Le prime nominate del Gf Vip 6 sono le tre principesse e Manila Nazzaro. Le sorelle finiscono nella stiva e si portano il muscoloso Alex Belli.

Venerdì 17 settembre, nella seconda puntata, entrano altri vip: Giucas Casella, Miriana Trevisan, Davide Silvestri, Nicola Pisu, Sopie Codegoni, Andrea Casalino, Samy Youssef Jo Squillo.