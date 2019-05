Roma, 20 maggio 2019 - Un nubifragio si abbatte sulla Casa del Grande Fratello 2019 ma stasera il reality va regalmente in onda. La notte scorsa su Cinecittà si è abbattuto un forte temporale e un fulmine ha colpito il loft che ospita i concorrenti del Gf 16. Come raccontato dalla conduttrice Barbara D’Urso nelle sue storie di Instagram, la Casa più spiata d’Italia si è allagata e un fulmine è caduto a poca distanza tanto da far saltare la diretta su Mediaset Extra. Ma la situazione è già tornata alla normalità e stasera, alle 21.20, su Canale 5 va in onda la settima puntata del reality. E si preannunciano altri tuoni e fulmini.

Al centro delle dinamiche, ancora una volta, Francesca De André: la nipote di Faber vedrà nuove fotografie che immortalano il suo fidanzato Giorgio Tambellini con una mora (dopo gli scatti equivoci con la bionda Rosy Zamboni) e stavolta i paparazzi hanno immortalato anche un bacio. La De André è stata, quindi, tradita? Lei, al momento ignara di tutto ciò, continua la sua “amicizia” con Gennaro Lillio, tra coccole e confidenze. La De André, poi, dovrà affrontate il ciclone Mila Suarez. La marocchina, eliminata la scorsa puntata, rientrerà nella Casa per un confronto con i suoi ex compagni d’avventura. La ragazza ha più volte dichiarato di avere qualche conto da saldare con alcuni concorrenti e, in particolare, proprio con la nipote del cantautore genovese. Tra le due, anche la settimana passata, sono volati stracci e la Suarez ha più volte ribadito di essersi sentita bullizzata.

Durante la settima puntata si scoprirà chi dovrà abbandonare il gioco tra Erica Piamonte, Gaetano Arena, Michael Terlizzi e Serena Rutelli. I primi due concorrenti hanno intrecciato uno strano legame: dopo le polemiche sollevate durante la scorsa puntata per il comportamento ‘scorretto’ di Arena nei confronti della toscana (lui ha rivelato all’Italia intera i dettagli di ciò che i due avevano fatto sotto le coperte), il giovane si è scusato con la ragazza, cercando di chiarire la sua posizione e riuscendo a riavvicinarsi alla commessa con cui è nato un interesse reciproco. Poi, però, il gioco del bacio (dove tutti hanno baciato tutti) l’atteggiamento di Martina Nasoni (che ha strappato un bacio ‘vero’ proprio a Gaetano) ha mandato su tutte le furie la Piamonte.

Altro giallo: la presenza o meno di Eliana Michelazzo (una delle agenti di Pamale Prati) in studio. La donna è protagonista del ‘caso’ televisivo del momento, ovvero il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la Prati e l’irreperibile Marck Caltagirone. La manager, in un'intervista che andrà in onda mercoledì 22 maggio a 'Live - Non è la D'Urso', confessa la sua verità: "Caltagirone non esiste". Ma dopo questa rivelazione, la Michelazzo dice anche di aver paura "non voglio avere contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello". Con un twitter, Mediaset mette le cose in chiaro: "L'ipotesi dell'ingresso di Eliana nella Casa come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset".