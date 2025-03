Grande Fratello, Serena Garitta: "Ho vinto 220mila euro e li ho buttati”

Come può finire (sperperato!) un premio importante come quello del Grande Fratello? A spiegarlo, nel corso di un’intervista, è Serena Garitta. La vincitrice del Grande Fratello ha raccontato di quanto 220mila euro possano sparire velocemente.

Come accade di frequente anche nel corso di vincite al gioco, spesso premi anche importanti tendono a essere dilapidati in investimenti sbagliati per l’incapacità di gestione.

Chi è Serena Garitta, vincitrice di GF 2004

Ex gieffina, Serena Garitta vinse l’edizione 2004 del Grande Fratello portando a casa un montepremi di oltre 220mila euro. In un’intervista al riguardo ha spiegato: “Io ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti. Ho comprato una casa a Roma con quei soldi e poi l'ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l'ho neanche ora”.

Infatti Serena ha spiegato che ancora oggi fatica a pensare al futuro e avere un piano razionale con cui mettere da parte risparmi, una difficoltà che non sembra essere solo sua, ma che forse è specchio dei tempi attuali.

Cosa fa oggi l’ex gieffina?

Ciò nonostante, Serena Garitta, che lavora in televisione, ha spiegato che le opportunità professionale non sono mai mancate e nel corso degli anni le hanno permesso di continuare a lavorare con successo.

“Sono venti anni che vivo di televisione e non sono mai stata senza lavoro. Magari non ho fatto l'exploit, non sono arrivata a presentare Domenica In, però la tv è diventata il mio lavoro”, ha raccontato. Serena Garitta è nata a Genova il 24 maggio 1978. Laureata in Scienze motorie, lavora in progetti in radio e programmi televisivi. Oggi è mamma di Renzo, che ha quasi nove anni.