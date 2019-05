Roma, 14 maggio 2019 – Al Grande Fratello 2019 Cristiano Malgioglio si veste da sposa e scimmiotta Pamela Prati. “Mi sono sposato a Caltagirone” dice a Barbara D’Urso prima di farle vedere la finta foto del marito e consegnarle la finta partecipazione. La sesta puntata del reality show di Canale 5 s’accende subito con i problemi di cuore di Francesca De Andrè che riceve ben due visite in Casa. Ma varcano la porta rossa anche Francesca Cipriani per litigare con Valentina Vignali ed Edoardo Ercole (figlio di Serena Grandi) per risollevare la questione della presunta omossessualità di Michael Terlizzi. E a notte fonda la conduttrice perde le staffe: “Ora mi inc…o”.



De André parte Prima - Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De André, diventa il migliore amico di Gennaro Lillio e quando vede le immagini da bollino rosso – i due gieffini intenti in coccole con tanto di mani pericolose – gli dice: “Hai fatto bene, io qui dentro potrei fare di peggio”. Tambellini e consorte, intanto 'limonano' sul divano, il presunto tradimento è già archiviato. La De Andrè, infatti, prima di sbaciucchiare il fidanzato incontra l’‘amante da paparazzi’, Rosy Zamboni. Dopo una presentazione di fuoco con “donnucola da 2,50 euro” detto dalla nipote di Faber, e “a cuccia, ora mi ascolti” replicato dalla biondona, le due arrivano a un punto di incontro: non c’è stato alcun tradimento. E anche tra la De André e il coinquilino napoletano non c’è nulla di più di un’amicizia. Ma la D’Urso non è convinta: “Con i miei amici maschi tutte queste coccole non ci sono”. Il napoletano, allora, fa presente: “Qui ci abbracciamo e baciamo tutti”. Malgioglio, comunque, non apprezza il comportamento della De André: “Tuo nonno si starà rigirando nella tomba!”.



Fiumi di lacrime - Se Kikò Nalli si commuove ricevendo un bigliettino d’amore da Ambra Lombardo (per tenere accesa la fiamma della loro possibile e futura love story), Gennaro Lillio scoppia in un pianto a dirotto leggendo la commovente lettera di mamma Titti. Poi la donna si palesa nella Casa. Lacrime a fiumi per tutti con mamma e figlio che si abbracciano teneramente: il gieffino è stato abbandonato dal padre all’età di 3 anni ed è cresciuto soltanto con la mamma che per lui ha rinunciato a tutto.



Illazioni su Michael - Il figlio di Serena Grandi, Edoardo Ercole sostiene che Gianmarco Onestini, dopo ‘Temptation Island Vip’, gli avrebbe rivelato delle ‘avances’ da parte di Michael Terlizzi. Così, nel salotto più spiato d’Italia si consuma il confronto a tre. Terlizzi ride: “Per me è una cosa ridicola”. Onestini smentisce e dallo studio entra a gamba tesa Cristian Imparato. “Ridevi e sghignazzavi quando massaggiavo Michael” dice l’ex concorrente a Onestini che s’infervora. “Non ti permettere, io Michael non l’ho mai preso in giro, l’ho sempre difeso”. A stemperare il clima ci pensa l'opinionista Iva Zanicchi con una battuta: "Giura sul tuo p...o che non sei gay".



De André parte Seconda - Sabrina Hammami, amica di Mila Suarez, irrompe nella Casa per un’accesa lite a tre con Francesca De André. Per la ragazza, Mila viene ogni giorno derisa e offesa ed è pronta alle vie legali perché – secondo lei – sono volate parole pesanti (come “scimmia” o “rifatta più di Michael Jackson”). Le tre donne urlano come matte, si parlano l’una sopra l’alta per un caos totale finché la De André lascia il salotto: “Io non parlo con le oche giulive” dice mentre l’amica-difensore sostiene che Mila sia stata oggetto di “bullismo, mobbing e razzismo”.

A mettere fine (per adesso) allo scontro al veleno Mila–Francesca è il televoto: l’ex di Alex Belli è eliminata. “Questa persona era negativa nel gruppo” rincara la De André mentre la marocchina esce dalla Casa tra l’indifferenza degli altri inquilini. Una volta in studio, scatta l'ennesimo duello verbale tra le due donne. La D'Urso s'arrende: "Ci sarà, poi, modo di chiarire".



Cipriani pensiero - Altra lite furibonda tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali. La bombastica ex naufraga non ci sta a farsi dare dalla stupida dalla cestista perché si è rifatta il seno. Per la Vignali, però, “il silicone le ha dato alla testa”. La Cipriani, arrabbiatissima: “Prima di dare giudizi, le persone vanno conosciute”. E, in lacrime, la bionda vestita ‘sobria’, tuona: “Non ci sto a farmi dare della stupida, tu sei superficiale”. La Vignali chiede scusa e le consiglia: “Più contenuti e meno apparenza”.



Furia D’urso – La conduttrice, dopo la mezzanotte abbondante, si scaglia contro Gaetano Arena, reo di aver raccontato a tutta Italia i “dettagli dettagliatissimi intimi, sessuali” di quanto accaduto sotto le coperte con Erica Piamonte. “Ma mi vergogno a mandare in onda il video” sottolinea la D’Urso che aggiunge: “le donne non si umiliano”, mentre la concorrente toscana ringrazia per la difesa d’ufficio.

Nomination – Alla fine della sesta puntata, sono ben quattro i concorrenti al televoto: Gaetano Arena (8 voti), Serena Rutelli (6 voti) perché “è un pesce fuor d’acqua”, Erica Piamonte e Michael Terlizzi.