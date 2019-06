Roma, 10 giugno 2019 – L’avventura del Grande Fratello 2019 è arrivata alla conclusione: stasera, lunedì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda la finale del Gf 16 targato Barbara D’Urso. Dopo oltre sessanta giorni di reclusione nella Casa più spiata d’Italia si conoscerà il vincitore di questa edizione che – come l’anno scorso – ha visto protagonisti personaggi più o meno noti del piccolo schermo. Dei 19 concorrenti iniziali, alla decima e ultima puntata sono rimasti solo in sette: i quattro sicuri finalisti Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini, e i tre al televoto Erica Piamonte, Enrico Contarin e Francesca De André. Dal tris di nomi soltanto uno si salverà e si giocherà il tutto per tutto insieme agli altri quattro: per il vincitore c’è un premio di centomila euro. Ma chi vincerà?

Nonostante sia in nomination, il veneto Enrico Contarin è indicato da molti (scommettitori compresi) come uno dei favoriti. Classe 1992, Contarin vive a Bassano del Grappa dove lavora nei negozi di pelletterie di famiglia. Intrattenitore nato, dal carattere esuberante e istintivo, nella Casa è apparso tra i più educati e poco amante della polemica. E questo suo modo è stato più volte sottolineato dal pubblico del reality anche se per qualcuno non si è esposto abbastanza. Contarin, poi, ha regolato un grande momento di commozione durante l’incontro con i genitori, a cui è particolarmente legato anche se con il padre il feeling è un po’ freddino.

Altro concorrente amato dal pubblico è Gennaro Lillio, il napoletano dagli addominali scolpiti che in passato ha avuto un flirt con Lory Del Santo e che nella Casa ha perso la testa per Francesca De André. Classe 1991, il partenopeo è estroverso, ambizioso e perseverante. E, infatti, con la nipote del grande Faber ha dimostrato di avere pazienza e costanza nel corteggiamento, per qualcuno anche troppo tanto da apparire ‘dipendente’ da lei. Dopo una furibonda lite al termine della semifinale, nelle ultime ore Lillio e la De André si sono lasciati andare a baci e coccole appassionate. Il napoletano, proprio come la sua innamorata, ha una situazione familiare difficile visto che lui e il gemello sono cresciuti senza padre. Grazie all’esperienza tv, però, ha riallacciato i rapporti con la sorellastra Maria.

Papabile vincitrice anche della giovanissima Martina Nasoni, la ‘ragazza con il cuore di latta’. Classe 1998, la musa di Irama, soffre di un disturbo cardiaco congenito, ma ama la vita e vive ogni minuto come un dono, combattendo contro i suoi limiti. Nella Casa di Cinecittà ha preso una sbandata per il coinquilino Daniele Dal Moro che in un primo momento pareva ricambiare. La bella ternana ha versato lacrime per il compagno di avventura ma, grazie anche ai consigli del padre, è riuscita ad andare avanti e viversi l’esperienza con spensieratezza.

Non gode dei favori della vittoria Daniele Dal Moro proprio per il comportamento ambiguo tenuto con la Nasoni. Il veronese classe 1990 è molto determinato ed esuberante, si definisce sensibile e un po’ egocentrico. Negli ultimi giorni, comunque, si è tolto la maschera della ‘felicità’, raccontando di avere un trascorso sofferto durante il quale ha pensato anche al peggio.

Possibile outsider Gianmarco Onestini, il fratellino del più noto Luca che è arrivato secondo al Gf Vip 2, trovando pure l’amore (Ivana Mrazova). Gianmarco, invece, nonostante abbia ricevuto più di una lusinga, non ha intrecciato alcuna relazioni amorosa (ha dato anche un due di picche in diretta tv a Ivana Icardi). Classe 1996, lo studente è molto legato alla famiglia e proprio nella semifinale ha pianto a dirotto riabbracciando il padre, ammettendo candidamente di sentire la mancanza dei suoi cari e di non aver mai fatto un’esperienza così lunga lontano da casa.

Ha fatto il record di nomination e si è sempre salvata – quindi potrebbe essere la vera sorpresa dell’edizione – Erica Piamonte, la fiorentina tutta tatuaggi che non è certo passata inosservata: dai baci travolgenti con Francesca De André durante la scatenata serata texana alle coccole hot sotto le coperte con l’ex inquilino Gaetano Arena che poi ha rivelato a tutta l’Italia televisiva i particolari intimi della loro passione. Classe 1988, la concorrente si è molto messa in discussione rivelando anche il tormentato rapporto con i genitori perché non si sente accettata.

Ma chi più di tutti non si è risparmiata davanti alle telecamere è Francesca De André. Ancora prima di varcare la porta rossa aveva già ricevuto la diffida dal padre Cristiano a parlare di lui e del suo travagliato legame. Poi si è ritrovata tradita dal fidanzato Giorgio Tambellini e nel frattempo ha stretto un legame particolare con Gennaro Lillio. Ha avuto accesissime discussioni con l’opinionista Cristiano Malgioglio e con vari coinquilini. Spesso, però, i suoi atteggiamenti sopra le righe e pieni di parolacce non sono piaciuti ai telespettatori ritenendola troppo aggressiva.

Lunedì 10 giugno, al termine di una lunga e ricca puntata, tra tante sorprese e una serie di televoto flash, Barbara D'Urso svelerà il vincitore del Gf 16.