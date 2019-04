Roma, 8 aprile 2019 – Il Grande Fratello 2019 è tornato: feste in piscina (pettorali e bikini), mostruose stanze della duchessa ‘d’Ursestain’, il vecchio camping Carmelita per i “mostri della D’Urso” e le loro storie appassionanti che subito fanno schizzare #GF16 al primo posto di Twitter nel mondo. Sulle note di ‘The Final Countdown’ degli Europe, Barbara D’Urso – con un imponente ed elegante abito nero con strascico infinito – dà il via alla prima puntata del GF16. “Benvenuti!” grida Lady Cologno tra fumogeni e giochi di luce. “Mi scoppia sempre il cure. Che emozione, siamo di nuovo qua” dice Barbara Nazionale che per il secondo anno consecutivo conduce il reality di Canale 5, proponendo una formula ibrida, a metà strada tra il Vip e il Nip. Ad accompagnarla in questo esperimento la ‘iena’ Cristiano Malgioglio e l’aquila di Ligonchio Iva Zanicchi. Ed è proprio l’ex conduttrice di ‘Ok! Il prezzo è giusto’ la prima a varcare la famosa porta rossa per andare a riprendere Malgioglio, protagonista di un party in piscina. Qui, infatti, la ‘Dottoressa Giò’ pesca il primo concorrente: Gennaro Lillio (e i suoi addominali), 27 anni, modello che sette anni fa ha avuto “un’amicizia intensa, particolare” con Lory Del Santo per ben 2 mesi.

La seconda è Ivana Icardi, sorella del campione dell’Inter, Mauro, a cui manda subito un appello: “Spero che mi guardi e che mi riconosca di nuovo”. Avrebbe qualcosa da dire anche all’‘odiata’ cognata Wanda Nara ma rimanda alle prossime puntate. Entra poi Kikò Nalli, l’ex marito dell’opinionista Tina Cipollari, pronto a innamorarsi nella Casa. Concorrente ufficiale anche Valentina Vignali, 27 anni, originaria di Rimini. “Ho una personalità ingombrante” avverte la cestista con 2 milioni di follower su Instagram, finita anche sulla cover di ‘Play Boy’. “E sono anche cornuta” ammette in riferimento alla love story con Stefano Laudoni.

È poi la volta di Jessica Mazzoli, 27 anni, cantante, nota per la relazione travagliata con Morgan: tra i due ex è in corso una feroce battaglia (mediatica e giudiziaria) per la bambina Lara. Lei lo accusa di non essere un padre presente, lui sostiene che lei voglia solo i soldi. Prima di entrare la ragazza manda un messaggio a Morgan: “Fai il percorso psicologico genitoriale se vuoi vedere tua figlia”. In quota ‘sconosciuti’ entra Gaetano Arena, 22 anni originario di Napoli: “sono carismatico, eccentrico e bello” si descrive il tipo con la voce profonda. Malgioglio lo etichetta subito: “Il bello che non balla”. Altro volto non noto quello di Enrico Contarin, 26 anni, veneto con 2 lauree. Faccia conosciuta (e criticata per presunti ritocchini) quella di Cristian Imparato, il vincitore di ‘Io Canto’ nel 2010.

Sconosciuta ma già famosa Martina Nasoni, 21 anni, umbra, con il pacemaker a causa di una malattia congenita. “Quest’estate ho conosciuto un ragazzo, gli ho raccontato la mia storia e dopo qualche giorno è tornato con una canzone per me: ‘La ragazza col cuore di latta’, il ragazzo in questione è Irama” racconta la giovane. Ha il cuore spezzato, invece, Mila Suarez (31 anni), sexy modella ex fidanzata di Alex Belli. Lei sostiene di essere stata tradita, lui e la nuova fiamma replicano che lei sia “bipolare”.

È poi la volta del bolognese Gianmarco Onestini (23 anni), fratello minore del più noto Luca, già concorrente del Gf Vip. Lui nella Casa ci è già stato, come ospite, per parlare col fratello e metterlo al corrente che l’allora fidanzata Soleil Sorgè “non si stava comportando bene”. Entra anche Serena Rutelli, 29 anni, figlia adottiva del politico Francesco Rutelli e della giornalista Barbara Palombelli. “Faccio l’estetista e il mio sogno è aprire un centro estetico” dice la concorrente che sogna di entrare al Gf da quando aveva 18 anni. Nella Casa c’è spazio pure per Ambra Lombardo (33 anni) la “stronza” professoressa di letteratura e storia che nel tempo libero fa la modella. E anche lei è “cornuta”. In cerca di una prima fidanzata, invece, Michael Terlizzi (32 anni), laureato in filosofia e figlio di Franco Terlizzi, l’ex naufrago dell’Isola 2018.

A notte fonda, si abbatte il ciclone Lemme: il farmacista dietologo noto per le sue diete molto contestate che dà della “polpettina con ciuffo bianco” a Malgioglio per poi provocarlo con “tu sei diversamente secco”. Tra diete varie, l’orario si fa tardi: Lemme entrerà la prossima settimana. Così come varcheranno la porta rossa le sorelle Fabrizia e Francesca De André, figlie di Cristiano (con cui hanno un rapporto conflittuale) e nipoti del grande Fabrizio.

Tra i quattro ragazzi del ‘Grande Ranch’, diventa subito concorrente Daniele Dal Moro, 29 anni di Verona, imprenditore e figlio di un politico del Pd. Per Angela Losito (28 anni originaria di Bari) e Audrey Chabloz (26 anni, nata a Aosta) si apre una votazione tra i sette ‘palestrati’ della Casa: fuori Angela (prima eliminata), resta Audrey. Ma la ragazza va al televoto con la 30enne fiorentina Erica Piamonte (scelta da Daniele). E nella prossima puntata si scoprirà chi può restare tra le due.