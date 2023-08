Il granchio blu e Giorgia Meloni, lo scatto Instagram di Lollobrigida a pranzo: “Eccezionale”

Bari, 20 agosto 2023 – Sono vacanze dal profilo privato quelle della premier Giorgia Meloni in Puglia, nella masseria che da anni frequenta con la famiglia. Oltre la visita al primo ministro albanese e la questione del conto non pagato da un gruppo di quattro italiani, la presidente del consiglio si è presa una pausa anche da dichiarazioni ed interviste. A rompere il silenzio delle vacanze estive, con un tema tra l’altro molto attuale come il granchio blu, il ministro per le Risorse agricole e la sovranità alimentare e cognato di Meloni, Francesco Lollobrigida.

"Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale". Ha scritto in una foto pubblicata su Instagram. Il crostaceo è sul ‘banco degli imputati’ (oltre che su quello del pesce fresco di sempre più mercati) perché negli ultimi tempi ha messo in crisi l'industria ittica soprattutto nel Mare Adriatico e che è stato oggetto di un recente decreto legge del Governo. Inoltre, sempre sui social, c’è un video di congratulazioni a due sposi da parte di Giorgia Meloni. I neo coniugi sono Cosimo Nardelli e Miriam Palumbo, il primo molto vicino a Luigi Caroli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che cura ogni dettaglio organizzativo delle vacanza pugliese della premier.