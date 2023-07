Gran caldo e afa Come difendersi

di Alessandro Malpelo

D’estate, bambini e adolescenti trascorrono più tempo all’aria aperta, a giocare e divertirsi, e questo è un bene. Tuttavia, è fondamentale proteggerli dall’azione dei raggi solari. L’American Academy of Pediatrics, alla luce dei cambiamenti climatici, ha aggiornato le raccomandazioni ricordando che, alle nostre latitudini, siamo entrati adesso nella stagione più calda, ed è opportuno cautelarsi.

In particolare, la prudenza deve essere assoluta nei bambini, che nei primi mesi di vita vanno tenuti al riparo dalla luce solare diretta, in altri termini tenere all’ombra i più piccoli, in ambienti ventilati, accertandosi che anche la testa sia coperta con un cappellino. Con gli anni, dall’infanzia alla pubertà, l’esposizione ai raggi ultravioletti è consentita gradualmente, a patto di prevenire l’insolazione, quindi tutti al riparo dopo le 11 e fino alle 16. Anche gli occhi vanno difesi. Gli occhiali scuri in piena estate, per limitare lo stress visivo, sono indicati sia negli adulti sia nei bambini e negli adolescenti.

Per quanto riguarda la pelle, si impone una protezione con prodotti di qualità, filtri solari resistenti all’acqua, indumenti leggeri ma coprenti. Nelle giornate molto calde è sempre bene limitare le esposizioni prolungate quando il sole picchia forte. Sembrano consigli ovvi, medici e farmacisti riferiscono tuttavia che le scottature e i colpi di calore sono sempre in agguato. Piccoli accorgimenti, incoraggiati dai genitori, consentiranno di vivere la bella stagione in sicurezza divertendosi.

In estate, tutti abbiamo un istintivo desiderio di reidratarsi dopo una sudata. Bambini (e anziani) avvertono meno la sete. Quando finalmente si percepisce il desiderio di bere acqua, ricordano gli specialisti della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) occorre evitare le bevande ghiacciate. L’ideale sarebbe bere a piccoli sorsi, regolarmente, più volte durante il giorno.

"Bere acqua a intervalli regolari – spiega il pediatra Giuseppe Di Mauro – è particolarmente utile se i bambini giocano all’aperto. Un fabbisogno teorico giornaliero di liquidi varia da un litro e mezzo per i bambini dai 4 ai 6 anni, cresce dai 7 ai 10 anni, per arrivare a 2 litri di acqua al giorno durante l’adolescenza, e aumenta in proporzione alle perdite causate dalla sudorazione profusa durante l’esercizio fisico". Analogamente si perdono liquidi nelle indisposizioni: vomito, diarrea e malattie febbrili.

Come reidratarsi? L’acqua di rubinetto, fresca o refrigerata ma mai troppo fredda, è una ottima soluzione, e c’è dell’altro. Sarebbe bene consumare verdura fresca e frutta di stagione – assicurano i pediatri – rinfrescarsi con insalate, succhi, frappè e frullati, a patto di limitare le bevande zuccherate (men che meno i drink a contenuto alcolico) che possono ingannare, in quanto dissetanti solo in apparenza.