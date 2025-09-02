In Gran Bretagna i giovani abbandonano le pinte e i pub rischiano la chiusura

Roma, 2 settembre 2025 – Le ultime ricerche sui consumi mostrano un calo costante delle abitudini alcoliche tra i giovani. Se da un lato aumenta la sensibilità verso la salute, dall’altro i pub storici si svuotano e molti locali rischiano la chiusura. Un mutamento che tocca non solo l’economia, ma anche la cultura e l’identità collettiva.

La “generazione sobria” cambia le regole

In Inghilterra e Irlanda, terre simbolo della birra, il rito della pinta non è più al centro della socialità giovanile. Secondo diversi studi, i ragazzi tra i 18 e i 24 anni consumano meno alcol rispetto alle generazioni precedenti: cresce invece l’interesse per alternative analcoliche, cocktail leggeri o semplicemente esperienze sociali che non ruotano attorno alla bevanda alcolica. A influenzare questa scelta ci sono la maggiore attenzione alla salute, le campagne di sensibilizzazione e un diverso approccio al divertimento, sempre più legato a sport, musica e socialità digitale.

Pub vuoti e allarme economico

Per i pub, soprattutto quelli tradizionali che hanno fatto la storia delle città britanniche e irlandesi, il calo di consumi è un colpo durissimo. Già provati dalla pandemia e dall’aumento dei costi energetici, oggi devono fronteggiare anche un cambiamento culturale che riduce la loro centralità. Molti gestori segnalano serate meno affollate, incassi in calo e un futuro incerto. In alcune zone rurali il pub era l’unico punto di aggregazione della comunità: la sua chiusura non rappresenta solo una perdita economica, ma anche sociale. In UK, nella prima metà del 2025, sono stati chiusi più di 200 pub, una media di otto a settimana e l'associazione British Beer and Pub Association stima che entro la fine dell’anno scompariranno circa 378 pub, causando una perdita di oltre 5000 di posti di lavoro.

Identità in trasformazione

Il declino delle pinte non significa la fine dei pub, ma la necessità di reinventarsi. Secondo il Financial Times, il successo si sposta verso locali che puntano su esperienze: eventi, karaoke, giochi, comunità. L’80% della Generazione Z preferisce pub che offrano intrattenimento, rispetto al 66% dei millennial. Sempre più locali quindi decidono di ampliare l’offerta, introducendo birre artigianali analcoliche, serate a tema culturale, eventi musicali e spazi di coworking di giorno. È un tentativo di adattarsi alle esigenze delle nuove generazioni senza perdere il fascino storico che li ha resi famosi nel mondo. Tuttavia, resta l’incognita: un’istituzione secolare come il pub può sopravvivere in una società che consuma sempre meno alcool?