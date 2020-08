Per gli amanti dell'alta cucina Gordon Ramsay è noto grazie ai suoi quotatissimi ristoranti e all'impressionante collezione di stelle Michelin (ben sedici ottenute in carriera). Per il resto del mondo è invece soprattutto una pop star televisiva, per via della sua personalità esplosiva e degli epocali sfoghi con cui arrostisce i partecipanti a programmi come 'Hell's Kitchen' e 'Mastechef'. Adesso lo chef, sul suo profilo TikTok, è passato all'attacco dei cuochi improvvisati che condividono le loro ricette sul social più in voga del momento.

Questa volta però Ramsay non si accanisce e adotta un approccio più ironico e morbido, risparmiando alle "vittime" i suoi leggendari epiteti. Su TikTok spopolano le ricette più improbabili, ma c'è da dire che alcuni di questi exploit culinari sono volutamente orrendi ed esplicitamente rivolti allo chef per stuzzicarlo.

Ecco Ramsay alle prese con l'agghiacciante preparazione di un fish and chips, a base di pesce raccolto in spiaggia e cotto al microonde.

@gordonramsayofficial This is what happens when you send me your dishes......##ramsayreacts ##duet with @jchelle36

Qui lo vediamo inorridire di fronte a una finta bistecca wagyu ricavata a partire da tagli poveri di manzo attraverso una procedura inverosimle.

@gordonramsayofficial Wagyu shouldn’t be in a bag.....##ramsayreacts ##duet with @buoyboys ##fyp

Fronte aggrottata, Ramsay sciorina una sfilza di "no no no no no" guardando un utente che assembla un sandwich con due tavolette di cioccolato farcite di Nutella e gelato.