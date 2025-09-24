Paura per Gordon Ramsay: è lui l’ultimo vip vittima di “swatting”

Los Angeles, 24 settembre 2025 – Un’altra celebrità di Hollywood è vittima di ‘swatting’: questa volta è toccato a Gordon Ramsay, lo chef scozzese diventato star televisiva mondiale grazie a format come Hell’s Kitchen. Una telefonata anonima ha messo in allarme la polizia di Los Angeles: un uomo avrebbe riferito al centralino di aver “sparato a Ramsay”, spingendo le forze dell’ordine a intervenire con urgenza nella sua villa di Bel Air.

La polizia corre nella villa dello chef a Bel Air

Al loro arrivo, gli agenti hanno capito subito che si trattava di una falsa segnalazione. Il personale di servizio presente nella residenza ha spiegato che non era accaduto nulla di sospetto e che lo chef, in realtà, non si trovava neppure negli Stati Uniti. L’episodio è stato catalogato come “swatting”, termine con cui si indicano le chiamate ingannevoli che provocano l’intervento di reparti speciali in assenza di un reale pericolo.

Che cosa è e come funziona lo swatting

Il fenomeno, nato anni fa negli Stati Uniti, è diventato negli ultimi mesi una vera e propria piaga a Los Angeles, colpendo soprattutto personaggi noti del cinema e della musica. L’obiettivo degli autori, difficilmente identificabili, è assistere da lontano a spettacolari blitz della polizia trasmessi in diretta dai media o ripresi da curiosi sui social. Ma il rischio è altissimo: questi interventi mobilitano decine di agenti armati, con la possibilità concreta di incidenti.

Le altre celebrità vittime di swatting

Non è la prima volta che Hollywood finisce coinvolta. Jennifer Aniston, ad esempio, lo scorso settembre ha visto la propria abitazione circondata dalla polizia dopo una chiamata che segnalava un presunto pericolo. L’attrice, sorpresa nel cuore della notte, ha rassicurato gli agenti confermando di stare bene. Prima di lei era toccato a nomi come Rihanna, Justin Bieber e Nicki Minaj, tutti presi di mira con modalità simili.

False segnalazioni causano pericoli reali: l’allarme della polizia di Los Angeles

La polizia di Los Angeles non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’episodio che ha coinvolto Ramsay, ma gli investigatori hanno ribadito che queste false emergenze sottraggono risorse preziose a situazioni reali e mettono a rischio cittadini e agenti. Intanto cresce la preoccupazione: la lista delle vittime illustri di questa pratica si allunga e sembra destinata a non fermarsi.