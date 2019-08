Roma, 26 agosto 2019 - Il 25 agosto del 1939 usciva nelle sale il film diretto da Victor Fleming "Il mago di Oz", tratto dalla fortunata saga letteraria "Il meraviglioso mondo di Oz", dello scrittore L. Frank Baum. Google omaggia gli 80 anni dell'opera cinematografica che vide Judy Garland calarsi nei panni di Dorothy Gale con un easter egg.

Digitando il nome del film sul motore di ricerca è possibile notare la comparsa, sulla parte destra dello schermo, del leggendario paio di scarpette rosse in grado di esaudire le volontà della piccola Dorothy, se battute tre volte. Si tratta senza dubbio di uno degli elementi maggiormente iconici della fiaba. Cliccando sulle calzature scintillanti parte la celebre frase: “There’s no place like home”, recitata dalla Garland, dopodiché la prima pagina dei risultati inizierà a capovolgersi e ruotare, richiamando alla memoria il tornado che ha trascinato la casa della protagonista e il suo cagnolino Toto nel regno di smeraldo. Ciliegina sulla torta tutta la pagina virerà su un bianco e nero molto vintage, per trasportarci definitivamente nell'atmosfera dell'epoca.

Per riportare tutto alla normalità è sufficiente cliccare sull’icona che rappresenta la tromba d’aria. Per godersi al meglio questa chicca non disabilitate l'audio.