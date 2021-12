Tutto l'albero della vita, dall'alba dei tempi ad oggi, a portata di clic. Il progetto OneZoom è una mappa interattiva che raccoglie in un'unica visualizzazione tutte le 2,2 milioni di specie viventi conosciute, organizzate appunto come un albero nel quale ogni ramo rappresenta uno snodo evolutivo. Si tratta della rappresentazione unificata della vita più comprensiva mai realizzata: i suoi creatori l'hanno definita "la Google Earth della biologia" e il risultato è sinceramente impressionante.



Il progetto è frutto di un lavoro di dieci anni, portato avanti dai ricercatori dell'Imperial College London e dell'Università di Oxford: un impegno lungo e complesso, che ha portato come risultato una mappa della vita facilissima da esplorare per chiunque. Basta zoomare per vedere come e quando i percorsi dell'evoluzione si sono separati a partire dai più prossimi antenati comuni, fino ad arrivare alle singole specie esistenti – insetti, mammiferi, piante, funghi... L'albero è corredato di 85mila immagini e le singole foglie, ossia le specie, sono colorate con tinte diverse che indicano il loro rischio di estinzione: verde per quelle non minacciate, rosse per quelle in pericolo, nere per quelle estinte in tempi recenti. Tuttavia, gran parte delle foglie sono grigie, a designare le specie su cui ancora la scienza non dispone di informazioni sufficienti.



Raccogliendo e organizzando la mole di dati, i ricercatori hanno anche elaborato la classifica delle specie più popolari in base al volume delle ricerche su Wikipedia. Le prime venti posizioni sono tutte occupate da mammiferi: in cima l'Homo sapiens, a seguire il Canis lupus (lupo grigio, compresa la sottospecie del cane), il Pan paniscus (bonobo), il Pan troglodytes (scimpanzé comune), il Pongo pygmaeus (orango del Borneo). E poi i gorilla, gli orsi, il panda, il gatto, i grandi felini, la balenottera azzurra. Fra le Viridiplantae (le piante verdi) la più cercata è la Cannabis sativa, fra gli Agaricomycetes (i funghi) l'Amanita muscaria, fra gli Actinopterygii (i pesci) la trota iridea.



La presentazione di OneZoom è stata pubblicata sulla rivista Methods in Ecology and Evolution.

