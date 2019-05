© Riproduzione riservata

Giovedì 16 maggio Netflix pubblica in streaming il film commedia 'Good Sam', storia di un misterioso buon samaritano che spinge una giornalista disillusa a riconsiderare la propria visione cinica del mondo. È tratto dal romanzo mystery e romantico di Dete Meserve, è interpretato da Tiya Sircar ('The Good Place') ed è pensato per regalare agli spettatori un po' di ottimismo.Nessuno ha potuto vedere il film in anteprima e raccontare il proprio punto di vista, dunque possiamo cercare di farci un'idea di quel che ci attende ragionando sui realizzatori di 'Good Sam'.Per prima cosa la regista: si chiama Kate Melville ed è alla sua seconda prova dietro la cinepresa dopo 'Picture Day' (2012), storia di formazione agrodolce con protagonista un'adolescente all'ultimo anno di scuola. La Melville ha anche in curriculum esperienze come sceneggiatrice (per esempio il film 'Cenerentola in passerella' e la serie TV 'Degrassi: The Next Generation') e come produttrice ('Orphan Black').Seconda indicazione: 'Good Sam' è scritto da altre due donne, Teena Booth e Dete Meserve. La prima vanta una lunga esperienza televisiva, che tra le altre cose l'ha fatta lavorare alla serie di film 'I misteri di Aurora Teagarden'; la seconda arriva dal mondo della produzione indipendente ed è al suo esordio come scrittrice per il cinema.La storia è ambientata nella città di New York, ai giorni nostri, e ha per protagonista Kate Bradley, un'ambiziosa reporter televisiva convinta che il mondo sia fatto quasi esclusivamente di opportunisti e cinici.Un giorno uno sconosciuto lascia una borsa piena di soldi fuori dalla porta di una donna e il canale televisivo per cui lavora Kate la manda a investigare: la notizia diventa sempre più curiosa quando il gesto si ripete, apparentemente senza altro scopo se non quello di compiere un atto generoso e disinteressato, e quando genera epigoni. Nel frattempo, l'amore bussa alla porta della nostra giornalista.A giudicare dal trailer, la riuscita del film non risiede tanto nell'originalità della trama, che in linea di massima sembra seguire un percorso classico da commedia ottimista. La vera differenza, in questi casi, è come si giunge alla fine, con quale freschezza della storia e con quale credibilità nell'evoluzione dei personaggi protagonisti. Sulla carta la regista e le due sceneggiatrici hanno i numeri per regalare un buon risultato.'Good Sam' dura un'ora e trenta minuti e Netflix giudica che possa essere visto da abbonati di tute le età, ai quali non resta che cercarlo nel catalogo dei contenuti in streaming a partire dal 16 maggio.