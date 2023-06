Le gonne più trendy dell’estate 2023

L’estate è una stagione in cui, per quel che riguarda l’abbigliamento femminile, non mancano varie gonne di tendenza. Nell’ambito di questa categoria c’è un’ampia varietà di modelli di gonne dell’estate 2023 tra cui scegliere, in base alle proprie preferenze e alle proprie caratteristiche fisiche.

I modelli principali

Dai tagli mini a quelli midi, fino alle versioni extra-long, questo capo viene realizzato e reinterpretato dagli stilisti in diverse versioni, da indossare al meglio con i giusti abbinamenti.

La minigonna

Tra le più trendy gonne dell’estate 2023 c’è un modello iconico come la minigonna, inventata dalla stilista britannica Mary Quant negli anni Sessanta. Si tratta di un tipo di gonna molto corto, che di solito arriva sopra il ginocchio o qualche centimetro ancora sopra e lascia le gambe scoperte. È sensuale e femminile. Il tocco contemporaneo la vuole anche con un ammiccante spacco laterale (che, a dire il vero, torna anche in alcuni modelli lunghi ed extra-lunghi). Uno dei modi migliori per sfoggiarla è abbinarla a una maxi camicia a righe, così da creare un contrasto di lunghezze e stili, per un look per nulla scontato.

La gonna a ruota

Chi ha amato ‘Grease’ e la romantica Sandy, interpretata dalla compianta Olivia Newton-John, generalmente ha un’adorazione anche per la gonna a ruota, o gonna a cerchio, morbida, ampia e roteante, sbarazzina e mai volgare. È perfetta per chi ama il vintage anche nella moda. Per rendere più attuale questo capo che ricorda il rock’n’roll e lo stile rockabilly degli anni Cinquanta si potrebbero indossare insieme una camicia bianca extra-large con il classico cardigan, una giacchetta corta o, ancora, un bolerino dai colori pastello.

La gonna a trapezio

È una gonna più stretta in vita e più larga e svasata verso il basso, tendenzialmente mini o di media lunghezza. Ma ci sono anche gonne a trapezio ultra lunghe, perfette per cerimonie estive molto formali ed eleganti. Comoda e versatile, è strategica per chi vuole camuffare un po’ i fianchi e mettere in risalto il vitino da vespa. Può essere portata con una T-shirt o una camicia, ma anche con una blusa con sopra una giacca strutturata o, ancora, con una maglia o un top all’uncinetto o con motivi floreali per un outfit in stile boho-chic.

La longuette

Un altro grande classico che torna tra le gonne dell’estate 2023 è la longuette o gonna a tubo, perfetta anche per occasioni più formali e per l’ufficio. È elegante, sexy, ma nello stesso tempo grintosa. Di solito la longuette arriva fino al polpaccio, un po’ più lunga della gonna midi e un po’ più corta, allo stesso tempo, di quella lunga che termina più o meno alla caviglia o ai piedi. Le versioni più moderne sono quelle con strass e paillettes per le sere estive. Riponete invece nell’armadio quella di nappa nera o marrone che andava molto in primavera: vi servirà nuovamente in autunno. A seconda dei contesti la longuette potrebbe essere abbinata a un top dalle linee minimal e geometriche o con una camicia dal taglio maschile.

La extra lunga

Sofisticate e glamour, le gonne extra long sono quelle che arrivano alla caviglia, o poco più in alto, o ancora sfiorano terra. Solitamente non fasciano troppo e non sono eccessivamente aderenti, ma hanno linee morbide e valorizzano le forme del corpo. Sulle passerelle se ne sono viste molte. Una delle combinazioni più consigliate per chi mette questo capo per andare al lavoro è l’abbinamento con un blazer dalla taglia abbondante, soprattutto se si vogliono minimizzare fianchi importanti, o con una maxi camicia. I colori più raffinati sono sabbia, caramello, terra bruciata, anche mescolati insieme.

La plissettata

In questo caso a fare la differenza non è la lunghezza, dato che i modelli possono essere corti, midi o lunghi, ma lo stile. Le gonne plissettate presentano pieghe sottili che creano un effetto ondulato, che aggiunge fascino e movimento. Anche qui è un ritorno dal sapore retrò: erano capi popolari già negli anni Venti e Trenta, all’epoca dell'Art Déco. Ai giorni nostri la gonna a pieghe può essere abbinata a top, camicie, bluse e maglie o a T-shirt e sneakers per un look più informale.

I tessuti estivi migliori

Oltre al modello preferito e più adatto alla propria fisicità, per le gonne dell’estate 2023 da acquistare o ritirare fuori dall’armadio ci sono anche alcuni tessuti che fanno la differenza. Ecco i principali: - Cotone: leggero, comodo, traspirante è perfetto per le giornate più calde. Viene utilizzato per molte gonne di lunghezza e di stile diverso. - Lino: noto per la sua freschezza e per la sua capacità di assorbire l'umidità, è anche questo un tessuto naturale ideale quando la colonnina di mercurio continua a salire. A seconda dello stile e delle finiture, una gonna in lino può essere rigida e strutturata o morbida e casual. - Seta: leggera, a volte impalpabile, raffinata e fresca. Questo tessuto pregiato rende i capi fluidi e vaporosi, aggiungendo un tocco decisamente chic. - Chiffon: leggero e trasparente, viene spesso usato per creare movimenti, strati e sovrapposizioni come volant o balze, per un look romantico e sognatore. - Denim: per un outfit casual, è un tessuto ideale. Si tratta di un materiale resistente e versatile, famoso per la sua trama a tinta unita e il caratteristico colore blu scuro o indaco. È indicato per gonne a trapezio, gonne a vita alta, con bottoni frontali o, ancora, gonne a matita. - Tessuti stampati: così come nelle ultime stagioni, tornano anche quest’anno i modelli con le fantasie a fiori, ma anche con motivi geometrici o tropicali, che danno subito un’aria vacanziera. Di solito per gonne e capi con queste caratteristiche i tessuti più usati sono viscosa, cotone o poliestere o un mix di questi ultimi.