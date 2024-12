Golden Globes. Vermiglio c’è. Con Guadagnino

Con la musica protagonista delle nomination dei prossimi Golden Globes, Vermiglio di Maura Delpero comincia la corsa verso gli Oscar e anche Luca Guadagnino conr Challengers e la Suor Agnes di Isabella Rossellini in Conclave si piazzano tra i candidati. Organizzati da Eldridge Industries e dalla Dick Clark Productions che hanno raccolto il testimone dopo gli scandali etici e finanziari che nel 2021 hanno travolto la Hollywood Foreign Press Association, i "globi d’oro" saranno attribuiti il 5 gennaio a Los Angeles.

Per Vermiglio (Leone d’argento Gran Premio della giuria a Venezia 81) la concorrenza è agguerrita nella categoria del miglior film non in inglese: oltre che con Emilia Pérez, diretto dal francese Jacques Audiard e recitato interamente in spagnolo, se la dovrà vedere con Amore a Mumbai, The Girl with the Needle, Io sono ancora qui e Il seme del fico sacro. Netflix, che distribuisce Emilia Pérez (Premio speciale della giuria e il premio alla migliore interpretazione femminile all’ultimo festival di Cannes) ha dominato gli annunci con 13 nomination tra i film (davanti a 12 di A24) e 23 per la tv. Emilia Pérez, storia di un signore della droga messicano che cambia sesso (Karla Sofía Gascon è la prima trans candidata a miglior attrice in un musical/commedia), ha raccolto 10 candidature, più di ogni altro film dell’edizione 2025 (una più di Barbie). Sette le nomination per The Brutalist e sei per Conclave. A quota quattro, il musical Wicked. In corsa per miglior musical/commedia, oltre a Challengers di Guadagnino, Anora (Leone d’oro a Venezia), A Real Pain e The Substance con Demi Moore, mentre tra i film drammatici la corsa sarà tra Conclave, The Brutalist con Adrien Brody, il biopic su Bob Dylan A Complete Unknown, Dune: Part 2, Nickel Boys e September 5 sulla crisi degli ostaggi alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

A conferma dell’ampio spazio dato alla musica nelle nomination di quest’anno, oltre alla candidatura di Angelina Jolie in Maria su Maria Callas c’è quella di Chalamet per il biopic su Dylan, mentre Ariana Grande, che ha conquistato la sua prima candidatura come non protagonista per Wicked, se la dovrà vedere con la Selena Gomez (due nomination, per Emilia Pérez e Only Murders in the Building). In lizza fra le attrici non protagoniste, oltre alla nostra Rossellini, anche Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (The Substance) e Zoe Saldana (Emilia Pérez). Nicole Kidman con Baby Girl è alla sua 18ª nomination (6 le vittorie).