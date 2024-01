Golden Globes . Non solo Barbie: nuovo cinema femminista sotto il cielo di Hollywood

Effetto Barbie sui Golden Globes 2024, nonostante il film-fenomeno di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling sia uscito quasi a mani vuote dalla serata dell’81ª edizione dei premi attribuiti domenica a Los Angeles dalla stampa internazionale alle produzioni cinematografiche e televisive 2023, in quella che è la classica “anticamera“ degli Oscar. Effetto Barbie perché a trionfare – insieme al “rivale“ Oppenheimer di Christopher Nolan – sono stati comunque due film dal forte impatto “anti-patriarcale“, ovvero Povere creature! di Yorgos Lanthimos e Anatomia di una caduta di Justine Triet.

Tutte le candidature del biopic sul padre della bomba atomica firmato da Nolan appartenevano alla categoria “film drammatico“ – Barbie era candidato nelle categorie di “film commedia e musical“ – e Oppenheimer ha centrato i Globes per miglior pellicola, regia, attore protagonista (Cillian Murphy), attore non protagonista (Robert Downey Jr) e anche migliore colonna sonora originale (composta da Ludwig Göransson). Nel corso del galà al Beverly Hilton Hotel, Nolan ha ricordato con commozione il suo Joker Heath Ledger: nel 2009 il regista era salito su quello stesso palco per accettare al posto del giovane attore appena scomparso il premio per Batman: The Dark Knight. Barbie si è visto invece sorpassare dal film già Leone d’oro alla Mostra di Venezia Povere creature! (in uscita in Italia il 25 gennaio), che ha vinto i Globes come migliore commedia e quello per la migliore attrice, Emma Stone, alla seconda prova diretta da Lanthimos: il regista greco, ormai di casa a Hollywood – il suo La favorita con la Stone e la Coleman nel 2018 aveva ricevuto il maggior numero di candidature all’Oscar – ritirando il Globe ha sorpreso tutti utilizzando l’occasione per “dialogare“ dal palco con Bruce Springsteen, presente in sala: "Starei qui tutta la notte a parlare con lui – ha detto Yorgos –. Grazie Bruce per avermi fatto crescere nel modo in cui sono cresciuto". Nessun accenno alla dirompente forza femminista che anima Povere creature!, tratto dal folle e divertentissimo romanzo scritto nel ’92 dallo scozzese Alasdair Gray (edito in Italia da Safarà): la storia è quella di Bella Baxter, una giovane donna vittoriana alla quale – per essere riportata in vita – viene impiantato da una sorta di geniale e disperato dottor Frankenstein il cervello del bambino che ella ha in grembo; cervello che si sviluppa velocissimo in Bella, e che porta la donna a intraprendere uno spericolato, liberissimo viaggio di formazione, nel segno dell’utopia della totale emancipazione femminile.

E se un altro Globe “militante“ è quello di migliore attrice di un film drammatico andato alla nativa americana Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon di Scorsese ("Un riconoscimento storico", ha detto Lily ricordando la strage della comunità Osage di cui parla il lungometraggio), il film francese già Palma d’oro Anatomia di una caduta, spietato racconto di come possa essere declinato oggi il patriarcato in tutte le sue formule più subdole e pericolose, porta tra le mani della regista Triet non uno ma due Globes: quello per il miglior film straniero (battendo Io capitano di Garrone) e quello per la sceneggiatura.

E la “povera“ Barbie? Al kolossal che ha risollevato il botteghino di mezzo mondo due “Globi“ su nove nomination: uno – inevitabile, con un box office globale di 1,4 miliardi di dollari – per il film campione di incassi e l’altro, altrettanto inevitabile vista la bellezza e il successo del brano, per la miglior canzone originale, What was I made for di Billie Eilish e Finneas. Unica consolazione, il sorriso che è rimasto splendente fino all’ultimo sul volto di Margot Robbie, con il suo abito in pieno stile Mattel ideato (però) da Armani: "Ringrazio ogni singola persona che si è vestita (di rosa) ed è andata nel posto più bello del mondo, il cinema", il suo saluto ai Globi.